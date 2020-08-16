ART-проект KorsaKova растворил холод границ

Московская группа KorsaKova — альянс творческих и, безусловно, ярких и талантливых музыкантов. Каролина поет на румынском и русском, Саша играет на барабанах и делает аранжировки песен. В их музыкальных творениях влияние восточной и западной культур: электронные сэмплы и китайская скрипка эрху, синтетические басы и персидский тар, трип-хоп и коннакол. Музыка KorsaKova — это смелое сэмплирование инструментов, жанров, языков, истории культур и народов. Каролина свой стиль музыки предпочитает называть de-genred, а себя считает в первую очередь музыкантом этики и эстетики. Премьера сингла «Герой» состоялась в апреле на colta.ru. Анимационный клип «Герой» отметил вниманием Борис Гребенщиков на странице своей программы «Аэростат». Синглы «Герой» и «Полюсы» попали в главные плей-листы редакции ВК.

Съемки завораживающего клипа «Полюсы» помогли группе преодолеть границы, закрытые из-за локдауна. Любовь к Грузии и доверие съемочной группе оказались сильнее, чем линия, прочерченная на географической карте. KorsaKova планировали лететь в Тбилиси и обсуждали сюжет клипа и даты с видео-продюсером Ярославом Нуварьевым (Sirotkin «Выше домов», Manizha «Мама», Nino Katamadze & Insight «Song Is All I Have»). Когда стало понятно, что поездка не состоится, так как локдаун в Грузии был еще строже, чем в России, идея на два месяца легла на полку. Было ощущение, что там она и останется, но неожиданно в июне ограничения смягчили — и тогда, буквально за пару недель был написан сценарий, нарисована раскадровка, найдены локации и проведена съемка.

«Полюсы» сняли в Раче — одном из самых живописных районов Грузии. На выбор локаций ушло несколько дней из-за разнообразия просторных горных пейзажей, загадочных лесов и стремительных рек. Как внезапно открылась Рача, так же она и прекратила общение — вскоре после съемок Риони вышла из берегов и смыла все подъездные дороги. Новых съемок в Раче не будет до следующего года.

Клип «Полюсы» получился очень близким и нежным. В нем светлая грусть по Грузии и детству. Героиня клипа проходит через разные этапы жизни женщины, принимает необходимость взрослеть и не держаться за прошлое. Её злой двойник строит козни, пугает неопределенностью будущего, заставляет остаться в доме в горах, хотя тот и разрушается. Только услышав свое дыхание, героиня приходит в себя, оставляет старый дом и бежит навстречу большому миру.

Каролина и Александр ответили на вопросы нашего корреспондента.

— Расскажите как создавался art-проект KorsaKova?

— Проект начался с нашего знакомства три года назад в Гоа, но полноценно проявился только в феврале этого года, когда вышел наш первый сингл Kamadeva. До этого было много работы «в стол», разговоры, демо-записи и так далее Каролина учится в Институте современного искусства и очень увлеченно рассказывает о лекциях по истории культуры. Из этих рассказов пришло много вдохновения — и из опыта путешествий по Индии, общения и выступлений с музыкантами из разных стран. Все эти знания и впечатления в итоге оформились в посыл KorsaKova: мы хотим выразить ощущение идеального внутреннего равновесия. Это непросто, так как музыка — один из самых эмоциональных видов искусства, но мы видим много хороших примеров как в музыке, так и в кино, живописи, литературе и верим, что это возможно. Сальвадор Дали, Ким Ки Дук, Bjork, Майк Паттон или Мейнард Джеймс Кинан – для нас все они мастера абстракции, каждый в своей области.

— Вы стараетесь исполнять только авторскую музыку?

— Мы используем как авторский материал, так и народные тексты, и даже румынскую классическую поэзию. Когда мы сами пишем музыку и слова, мы работаем до тех пор, когда понимаем, что из песни больше нечего убрать. Это ощущение целостности и лаконичности мы отправляем в материализацию. Наш первый сингл на стихи румынского поэта Михая Эминеску. Сейчас готовим к выходу переосмысленную молдавскую народную песню про мир и людей. Думаем о том, чтобы записать мини-альбом молдавских народных песен. Еще несколько песен на стихи Каролины в работе.

— Как рождаются глубинные тексты ваших песен?

— Нам хочется затронуть именно глубинные области человеческого сознания. Мастера массажа иногда находят в теле такие мышцы, о существовании которых человек не подозревал, но одно прикосновение к ним приносит небывалую пользу и расслабление. В процессе размышлений иногда приходят инсайты, которые дают новые степени свободы. Такие идеи и становятся темами наших песен: сила ненасилия, природа человеческих привычек, «я» и то (или те), что его окружает и так далее.

— «Полюсы» — композиция о поиске собственного «я», поиску гармонии во вселенском масштабе или о расширении границ внутренней свободы?

— С песней и клипом «Полюсы» получилось интересно: мы вложили в текст определенный смысл и «сценарий», так же детально мы обсуждали с продюсером порядок сцен и развитие событий в клипе, но когда мы посмотрели готовое видео, увидели новые смыслы, о которых даже не задумывались. Если слушать песню с чистого листа, можно сложить свою картинку, и она может полностью отличаться от того, что представляли мы. Для нас песня началась с образа конца света, который происходит из-за того, что полюсы Земли поменялись местами. Потом мы задумались о том, что произойдет, если местами поменяются полюсы в атоме человеческого тела. Оно разрушится или перейдет на другой уровень существования? И что может привести к такому перевороту? Полюсы бывают разными: до и после, черное и белое, плюс и минус — видимое разнообразие предметов и событий, созданное такой дуальностью, может быть прекрасным или пугающим — это майя, скрывающая единство всего.

— Работали ли вы с режиссером завораживающего видео раньше ? С чем связан выбор видео-продюсера Ярослава Нуварьева?

— Это наша первая работа с Ярославом Нуварьевым. В клипе «Полюсы» он режиссер и продюсер. В начале года мы увидели клип Sirotkin «Выше домов», снятый в нашей любимой Грузии. Мы связались с исполнительным продюсером клипа — Ярославом. Нас впечатлили и другие его проекты: Manizha «Мама», Nino Katamadze & Insight «Song Is All I Have». В начале весны мы обсуждали планы съемок и собирались в Тбилиси в начале мая, но поездку пришлось отменить из-за локдауна. Как только в июне ограничения смягчили, мы сразу возобновили общение с Ярославом, и к августу клип был готов. Находясь в Москве, мы полностью доверились Ярославу и грузинской съемочной группе, и очень счастливы от того, каким получился клип.

— Почему решили снимать в Грузии? Может с этой страной связаны романтические воспоминания?

— Впервые мы поехали в Грузию два года назад. Все пространство вокруг нас пело о ней и в итоге вытолкнуло нас в жаркий июльский Тбилиси. Мы ехали за радушием и легкостью общения и получили это с лихвой. У нас появилась большая грузинская семья, в Москву мы привезли брошенного котенка, которого подобрали в центре Тбилиси, в районе Мтацминда (Святая гора), и любовь к этому городу, стране, людям.

— Кто создавал визуальный стиль клипа?

— Сама природа Грузии и стилист Наталья Сыч. Ярослав обсуждал с ней сценарий и передавал нам ее идеи. Иногда это было так: «Наташа хочет, чтобы в конце клипа героиня держала на руках барашка. Не спрашивайте почему.» Красные нити, костюмы, грим и украшения — Наташа собрала удивительные пространства, в которых оказывается главная героиня. Кстати, с ней нам невероятно повезло. У Ксении Тарасовой удивительная внешность, и она очень органично представила трех очень разных персонажей клипа. Наши грузинские друзья стилисты Lasha Devdariani и Yuliko Kazandadze, с которыми мы познакомились в нашу первую поездку, предоставили для съемок необычные кафтаны и обувь.

— Не было ли у вас идей написать музыку к фильмам, например, к артхаусным картинам?

— О, это очень интересный вопрос. И идея. Мы любим артхаус, и смотрим его, когда устаем от предсказуемости и эмоциональных ловушек голливудского кино. Вряд ли мы сможем написать музыку для фильма — для этого нужно совершенно другое видение, но было бы здорово, если бы наши песни взяли в экспериментальное кино.

Подготовила Нелли БЕГАНОВА («Ram music») .

Клип «Полюсы» можно посмотреть на YouTube-канале KorsaKova, страницах группы Вконтакте и Facebook, а также в IGTV и Apple Music.