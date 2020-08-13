{ 13 августа 2020 }

Протесты в Хабаровске и либертарианцы

Рубрики: [Фейсбук]  
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Протесты в Хабаровске вызывают у меня простую человеческую симпатию.

В отличие от похожих московских историй, где вечно обнаруживаются «двадцатилетние либертарианцы из ВШЭ» и «небинарные гендер-активисты», по поводу которых можно только тяжко вздохнуть, — в Хабаровске мы видим тот самый народ, о котором мы знаем, что он трудно живет и, если уж вышел на улицу, то не из-за гендера.

И тем печальнее смотреть на то, куда он, этот народ, там идет.

Дальний Восток — казалось бы, другие люди, совсем другой стиль, — бесполезно копирует Москву восьмилетней или трехлетней давности.

Вот, пишет прогрессивное сми, недовольные вышли на улицу в двадцать девятый раз, прошли туда-то, скандируя «я, мы, он, она, за Фургала вся страна».

А дальше-то что?

А дальше надоест, холод, дождь, карантин-2, вечные споры о том, «кто слил протест», и как только цифры пойдут вниз, тут и органы оживятся, начнут мстить за свое нынешнее вынужденное миролюбие.

Все уйдет в свисток.

И это — в уникально выгодной ситуации, из которой столько полезного можно было бы выжать.

Только и надо было, что вовремя заменить в своих требованиях одну маленькую деталь — «Фургала» на, например, «курс Фургала».

А что такое «курс Фургала»?

А это и следовало придумать. Ведь это самое главное.

Мост сделать. Дорогу сделать. Газ провести. Больницу улучшить до столичного уровня. Выплаты какие-нибудь учредить, столько всего наверняка нужно.

Потому что власть никакого Фургала заведомо не освободит, зато денег дать может.

Могла бы.

Если бы эту возможность не променяли на «я-мы» и бесконечную пустую «свободу».

Настоящая свобода — не та, которая «в двадцать девятый раз в свисток», и не та, которая жги-грабь-беги, а та, которая всем нам так нравится, — образуется только из благополучия.

И за него, за благополучие, и надо было как следует поторговаться.

К сожалению, это слишком практичное, слишком циничное рассуждение для романтически настроенной демонстрации, идущей в никуда.

 

 

 

Дмитрий Ольшанский


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