«Возвращение блудного Покрышкина»: Международная авантюра в объятьях плутовского романа

Марта Гримская. Возвращение блудного Покрышкина. — М.: АСТ, 2020. — 208 с. — Серия: Городская проза

Этот роман — безусловно, блестящий образчик авантюрно-сатирического чтива — по сути, вполне адекватная аналитика и безусловная критика нашего времени. С полагающимся ей по праву героем — бывшим комиком и барбершопером, лидером скороспелой партии и порноактер, а на само деле, международным авантюристом Васей Покрышкиным, который во воле своей причудливой судьбы становится кандидатом на пост президента Великой Окраины.

Эзопов язык в плутовском романе «Возвращение блудного Покрышкина» Марты Гримской прозрачен до вполне корректной узнаваемости. Все имена действующих политиков, деятелей науки, культуры и искусства, конечно, самым потешным образом зашифрованы, но узнаваемы на раз. И не только президент Трампампамп. Конечно, окраинный министр здравоохранения и здравого смысла нации Игорь Тугодумко или советник по международной политике Костолом Абрамович Кривошейко еще сомнительны в качестве быстрого, как лапша, растворения во времени и распознавании в именах и лицах, но вот мировые топонимы (а также бренды вроде «Дольки Гиббона» и «Гущи») вполне соответствуют. Умерика и Веропа, Кубатура и Уфрика с Наглией с Хранцией.

Что же касается главного героя, то его биография трикстера и пройдохи, чья ловкость не знает границ, по задумке автора, может служить отличной лакмусовой бумагой для тех, «кто еще не слишком отдалился от былых юношеских идеалов честности и справедливости». С другой стороны, в этом срезе геополитических страстей, когда, по сюжету, кучка скучающих мировых олигархов решает сменить президента одной из стран, история Василия Покрышкина, в одночасье ставшего Василем Покрышко и очаровавшего электорат уличной раздачей кружевных трусов — неплохой лайфхак и ноу-хау для всех последующих претендентов. И пускай он не знает окраинный язык, но зато обладает редкой способностью приспосабливаться к любым обстоятельствам и даром прирожденного стендапера, которые и позволяют ему пройти безумный кастинг на Оболдуйских островах, устроенный одним из закулисных спонсоров мировой политики. Наш звездный Вася обыгрывает группу не менее ярких, но менее артистичных конкурентов и теперь выбран в качестве главной окраинной марионетки двенадцатью мировыми кукловодами.

Разве это не звездный час талантливого клоуна и одаренного актера! С другой стороны, череде его перевоплощений и махинаций, заставляющих задуматься об особенностях социума, сопутствовали также необратимые изменения в самой Великой Окраине. Ведь какой, на самом деле, принял страну Вася Покрышко? Действующий президент по привычке заливал державную скуку горькой, упадок настроения, кризис в стране, политики всех раздражали, люди уходили в себя, замыкались в своих семьях, аналитики прогнозировали массовую неявку граждан на выборы «Как назло, даже газ из соседней Колоссии начали поставлять с перебоями, — сообщают в романе. — Да и инвестиции умериканских бизнесменов отчего-то все сокращались… Даже картошку из дальней Белолоссии привозили уже порченой, с глазками согласно нытью министра сельского хозяйства и отдыха Прокла Климентовыча Выгоды».

Кроме того, как узнаем из «романных» сводок и действительного положения дел, общества соседей давно раскололись: «половина колоссиян и половина окраинцев поддались на идеологические провокации и возненавидели друг друга», «однако добрая половина населения обеих стран не поддалась на искусственную логику враждебности; среди них были и те, родственники которых по-прежнему жили у соседей (как мы помним, когда-то Колоссия и Окраина были единой державой)».

Чем закончится история Васи Покрышкина, можно узнать, прочитав сам роман и немного пофантазировав, назвавшись аналитиком. В принципе, не сложно, дело в другом. «Профессия честного аналитика стала опасной — предупреждает автор, — с досады в них могли зашвырнуть туфлей и брутальный Матадор Копытов, возглавлявший Народный фронт Окраины (НФО), выходец из силовых структур, который появлялся на публике с красной лентой на груди, украшенной лозунгом «Всем бабла!»; и профессор-тюфяк Феоктист Распаденко, лидер «Либеральных деятелей за добро» (ЛДЗД), ратовавших за мирные перемены; и тем более волоокая матрона-феминистка Катерина Завсегдатова, глава «Свободных и счастливых женщин Окраины» (СИСЖО). Что уж говорить о действующем президенте Викторе Метелице, который постепенно сдавал свои позиции вместе с партией власти «Партия крепкой власти» (ПКВ)!

Как бы там ни было, но домысливать в романе ничего особо не придется, ведь в воздухе постоянно пахнет весной, хоть это запах и не совсем той «сирени».

Игорь БОНДАРЬ-ТЕРЕЩЕНКО.