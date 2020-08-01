Ёлка стала матерью хвостатого пацана

Певица Ёлка обзавелась новым четвероногим питомцем. Фотографию с щенком Елизавета опубликовала в своем инстаграме, предупредив подписчиков, что в ближайшее время ее снимки будут связаны исключительно с новым членом семьи.

— По идее тут должен быть текст о том, что чудо-пацан ищет дом. Но. У меня нет больше сил, — написала Ёлка. — Ну и этой фотокарточкой я перекрываю себе пути отступления. Ищите красивый смайлик закрывать лицо. У нас будет мальчик. Не ждите от меня другого контента в ближайшее время. Если видите меня на улице с пацаном, я занята. Я мать.

Друзья и поклонники порадовались за певицу и ее нового друга, поздравив Ёлку с пополнением.

— Мальчику очень повезло! — написали они в комментариях.