Ирена Понарошку закончила отношения

Ирена Понарошку и Александр Лист разводятся после десяти лет брака. Информация об этом появилась на портале Единого информационного пространства мировых судей города Москвы — сообщается, что телеведущая подала на развод 8 июля, и сейчас документы находятся на рассмотрении. Так как дело находится на мировом участке, очевидно, супругам удалось уладить между собой вопросы об алиментах и совместно нажитом имуществе. Следующий этап бракоразводного процесса — беседа — ждёт их 23 июля.

Слухи о том, что у пары произошёл разлад, пошли в сентябре 2019 года, когда Лист опубликовал в инстаграме серию странных постов с рассуждениями о женском коварстве, а также прямым текстом сообщил, что жена объявила о разводе с ним.

— Ирена Понарошку закончила со мной отношения как муж и жена. Я думаю, из-за денег. И… положения в российском обществе. Ей стыдно за меня! Печалька! Ей не нравятся люди, которые становятся старше и, как ни печально, мудрее. Все, что она транслирует, жалкая ложь! — писал Александр.

Ирена же ситуацию никак не комментировала, однако, судя по её публикациям, начала жить отдельно от супруга.

Напомним: Александр и Ирена познакомились в 2004 году, однако встречаться начали только через несколько лет. В 2010 году пара сыграла свадьбу, в 2011-м у них родился сын Серафим, а в 2018-м — Теодор.