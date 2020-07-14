Индекс человеческого счастья

Оказывается всё уже индексировано. Буквально. Ладно бы ВВП на т. н. «душу населения», но существует ещё и «Индекс развития человеческого потенциала» — интегрированный показатель, учитывающий уровень жизни, грамотности, образованности и долголетия. Но, на самом деле удивило наличие «Индекса человеческого счастья», и тут заострю.

Этим индексом не учитывается значения ВВП, поскольку конечная цель большинства людей не обязательно быть богатыми, а желательно здоровыми и счастливыми. Кто бы мог подумать?

И снова удивление. Чемпионят в этом индексировании не страны «золотого миллиарда», а совсем наоборот — Коста-Рика, Вьетнам, Колумбия… С Колумбией почти понятно, кока она и в Америке кока, но Вьетнам?

Среди учитываемых при выведении «Индекса счастья» есть такие показатели как: «Удовлетворённость жизнью», «Ожидаемая продолжительность оной» и некий путанный «Экологический след».

Один мой давнишний приятель сбивал любую тему разговора фразой — вот мужики, всегда говорят только про себя. Воспользуюсь приёмом. Мне кажется, что у нас в России мало внимания уделено теме удовлетворённостью населеньем своей жизнью. Расхожая шутка — «никогда страна не жила так благополучно, как при кровавом тиране Путине», шутка лишь отчасти. Не в том месте, где «кровавый тиран», а про благополучие. Ведь какие неимоверные усилия ни прилагаются, чтоб уронить достижения «тирана», а «глубинный народ» всё одно — идёт и за него и голосует. Чуйка у глубинного народа есть. И остались, пусть немногочисленные, но помнящие иное и способные сравнить «до» и «теперь».

Но мне кажется, что власть делает для удовлетворения жизнью своего народа недостаточно. Оппоненты скажут — вон в Северной Корее, почитай абсолютное большинство населения как бы удовлетворено и что?, хотите как там? Я про удовлетворённости севкорейцев кое-что знаю, снимал с ними кино. Помню, сколько радости было у одного знакомого из нашей интернациональной группы при изготовлении немудрёного национального закусона «хе», и что, этого, скажите, не достаточно для счастья? Или это по вашему не счастье?

Вообще-то, счастье — понятие эфемерное и во многом зависит от настроения. Поэтому, полагаю, что власти надобно бороться за хорошее настроения нашего народа. А в этой борьбе все средства хороши.