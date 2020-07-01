{ 1 июля 2020 }

Разные взгляды на жизнь

Рубрики: [Фейсбук]  

В истории с обнулением и поправками к Конституции имеют значение, на мой взгляд, не конкретные формулировки, методы и детали, которые в бюрократическом государстве всегда будут нас раздражать, а сама суть вопроса.

А чтобы понять суть вопроса, надо спросить себя, как в прозе Аркадия Гайдара, — я к кому хочу бежать, к Ворошилову или к Колчаку?

Мне вообще-то в какую сторону? — безотносительно личности Путина или технологии голосования.

И, если вам в сторону глобального мира, «российского» народа, беловежских соглашений, соседского суверенитета над Крымом и Донбассом, сакральности международного права, роботов и гаджетов, миту и блм, культа всеобщей молодежности, либертарианства, урбанизма, покаяния за преступления России etc., то тогда вы правильно делаете, если голосуете против.

Зато если вы хотите пусть и не отменить вышеперечисленные перспективы целиком — что, к сожалению, невозможно, — но хотя бы несколько притормозить их наступление, авось и образуется способ как-нибудь им помешать, пока длится нынешний статус-кво, — то тогда голосование против с вашими интересами ну никак не сочетается.

Реальность нашего места и времени устроена так: чем меньше Путина, тем больше либерального глобализма (и, с вероятностью 99,9%, в виде здешних чиновников, а вовсе не каких-то воображаемых революционеров или «солдат НАТО»).

Игнорировать этот принцип и всерьез думать, что вот уйдет Путин — и мы ка-ак поднимем «сельское хозяйство», «военную мощь» и всякую «русскую духовность» (вместо того, чтобы падать на колени перед эстонцами и поляками, зубрить Айн Рэнд и резать ракеты на металлолом) — значит быть лунатиком и жить в придуманном мире.

Это не значит, однако, что сам Путин имеет в виду какую-то решительную и принципиальную борьбу с этим глобализмом. Конечно, это не так. Но жизнь сложилась таким образом, что под его личным брэндом — туда уже не возьмут.

А без него — это единственно возможная перспектива, причем еще намного более ужасная и разрушительная, чем в 1991 году.

Поэтому я предпочел бы продлить текущее положение дел, насколько это возможно, да и посмотреть — вдруг ситуация поменяется?

Так, знаете, бывает в жизни, что ваше положение само улучшается под влиянием каких-то новых причин, если не суетиться и не спешить.

В противном случае, повторяю, мы можем получить альтернативу в три раза, в десять раз, в сто раз или в миллион раз либеральнее — и выбор между ними как раз и составляет реальную политическую дискуссию в оппозиционной среде.

А вот более консервативного, более национального варианта — преемника ли, конституции, самого режима, — чем есть сейчас, мы не получим.

Так что я в целом за происходящее.

А тем, кто против, хочу сказать: прежде чем булькать от ярости, найдите мне хоть одну серьезную выгоду поддержать вас, учитывая, что наши взгляды вовсе не на Путина и не на конституцию, а на саму жизнь — отличаются радикально.

 

 

 

Дмитрий Ольшанский


Похожие посты:


  1. “ВЗГЛЯДЫ” РАЗНЫЕ БЫВАЮТ

    2. “ВЗГЛЯДЫ” РАЗНЫЕ БЫВАЮТ

    Там же, в Америке (см. выше), вы можете разместить и русскоязычную рекламу. В калифорнийской газете “Взгляд”, которая является абсолютно дружественным «НВ» изданием. Можете связаться напрямую с издателем Татьяной Литвиновой (по-русски, разумеется) по тел. 8 – 101-415-7513371 или факсу [Читать...]


  2. Власть

    3. Власть

    Время от времени возникают собеседники, которые строят логику так: если вы не против власти, значит вы за власть. Просто и доходчиво. Но вот теперь я хочу спросить. Вы какую власть имеете в виду? Путина? Медведева? А ведь это [Читать...]


  3. Модная мысль

    4. Модная мысль

    Модная мысль – “нечего поддерживать феминисток и пидарасов, отталкивая простой народ, лучше вместе идти валить Путина” – вызывает у меня протест. Выступать за или против чего-то нужно не из дутых соображений химерического единства всех со всеми – выступать [Читать...]


  4. SOVIET

    5. SOVIET

    Прошло больше 20 лет после распада СССР, а для них мы все равно SOVIET. И знаете…Мне это нравится. SOVIET для меня это Легенды и Мифы Древнего Рима и Греции. А СОВОК это те, кто сегодня не может думать [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»