{ 28 июня 2020 }

Джастин Бибер хочет 20 млн долларов от женщин

Рубрики: [Музыка]  
Метки:

Джастин Бибер подал в суд на двух женщин, обвинивших его в сексуальном насилии. Как сообщает издание Blast, их заявления были сделаны в твиттере 20 июня: одна из них, выступившая под именем Даниэль, опубликовала длинное обращение, описав в нём подробности инцидента, случившегося в марте 2014 года в Остине, Техас. Сейчас её аккаунт удалён. Другая женщина, Кади, заявила о насилии со стороны Бибера, которое произошло в 2015 году в Нью-Йорке, со своей собственной странички. Музыкант отверг обвинения в свой адрес, сопроводив их множеством чеков и фотографий, демонстрирующих его местонахождение в момент якобы совершённого преступления, и заявил, что для урегулирования конфликта обратится к руководству твиттера и представителям власти.

В иске, с которым ознакомилось издание Blast, говорится, что обе предполагаемые жертвы Бибера «вступили в мошеннический сговор с целью привлечь к себе внимание и получить славу, злонамеренно публикуя подлые, откровенно ложные, сфабрикованные, клеветнические обвинения», а также что обе женщины «пытаются нажиться на атмосфере страха, пронизывающую развлекательную индустрию». Артист готов предоставить суду «неоспоримые документальные подтверждения» своей невиновности и просит, чтобы суд принудил женщин к выплате ему 20 млн долларов за клевету — по 10 млн с каждой из них.

 

.


Похожие посты:


  1. Джастин Бибер хочет стать рестлером

    2. Джастин Бибер хочет стать рестлером

    Джастин Бибер решил стать рестлером и вместе с Джоном Синой и Полом Уайтом выступить против Брэя Уайатта. По данным издания The Mirror, менеджеры Бибера уже ведут переговоры с компанией World Wrestling Entertainment (WWE), которая занимается организацией рестлинг-шоу. - [Читать...]


  2. Джастин Бибер вернулся к Селене Гомеc

    3. Джастин Бибер вернулся к Селене Гомеc

    Канадская поп-звезда Джастин Бибер подтвердил свое воссоединение с Селеной Гомеc, опубликовав в своем микроблоге фотографию со своей бывшей подругой. Слухи о воссоединении этой пары ходили уже давно, однако есть вероятность того, что фотография фальшивая, предупреждает Gigwise. Недавно Бибера [Читать...]


  3. Джастин Бибер выложил не последний альбом

    4. Джастин Бибер выложил не последний альбом

    Новый альбом Джастина Бибера “Journals” появился на iTunes 24 декабря 2013 года. В пластинку вошло 15 треков, из них десять уже известны поклонникам, а пять абсолютно новые. Альбом также включает клип на песню “All That Matters”, трейлер к [Читать...]


  4. Джастин Бибер – писатель

    5. Джастин Бибер – писатель

    Джастин Бибер работает над фотоальбомом «Джастин Бибер: Все только начинается». Издание поступит в продажу в сентябре и станет уже второй книгой Бибера: автобиография «Первый шаг в вечность: моя история» разошлась тиражом в миллион экземпляров. Альбом будет содержать подборку [Читать...]


  5. Джастин Бибер приедет в Москву с Карли Рэй Джепсен

    6. Джастин Бибер приедет в Москву с Карли Рэй Джепсен

    Концерт канадской поп-звезды Джастина Бибера с программой «Justin Bieber Live» состоится в СК «Олимпийский» 30 апреля. Певец везет с собой в Москву целый штат сотрудников, состоящий из танцоров, музыкантов, гримеров и охранников, – всего Джастина будет сопровождать сто [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»