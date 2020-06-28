Джастин Бибер хочет 20 млн долларов от женщин

Джастин Бибер решил стать рестлером и вместе с Джоном Синой и Полом Уайтом выступить против Брэя Уайатта. По данным издания The Mirror, менеджеры Бибера уже ведут переговоры с компанией World Wrestling Entertainment (WWE), которая занимается организацией рестлинг-шоу. - [Читать...]

Канадская поп-звезда Джастин Бибер подтвердил свое воссоединение с Селеной Гомеc, опубликовав в своем микроблоге фотографию со своей бывшей подругой. Слухи о воссоединении этой пары ходили уже давно, однако есть вероятность того, что фотография фальшивая, предупреждает Gigwise. Недавно Бибера [Читать...]

Новый альбом Джастина Бибера “Journals” появился на iTunes 24 декабря 2013 года. В пластинку вошло 15 треков, из них десять уже известны поклонникам, а пять абсолютно новые. Альбом также включает клип на песню “All That Matters”, трейлер к [Читать...]

Джастин Бибер работает над фотоальбомом «Джастин Бибер: Все только начинается». Издание поступит в продажу в сентябре и станет уже второй книгой Бибера: автобиография «Первый шаг в вечность: моя история» разошлась тиражом в миллион экземпляров. Альбом будет содержать подборку [Читать...]

Концерт канадской поп-звезды Джастина Бибера с программой «Justin Bieber Live» состоится в СК «Олимпийский» 30 апреля. Певец везет с собой в Москву целый штат сотрудников, состоящий из танцоров, музыкантов, гримеров и охранников, – всего Джастина будет сопровождать сто [Читать...]