Джастин Бибер хочет 20 млн долларов от женщин

Джастин Бибер подал в суд на двух женщин, обвинивших его в сексуальном насилии. Как сообщает издание Blast, их заявления были сделаны в твиттере 20 июня: одна из них, выступившая под именем Даниэль, опубликовала длинное обращение, описав в нём подробности инцидента, случившегося в марте 2014 года в Остине, Техас. Сейчас её аккаунт удалён. Другая женщина, Кади, заявила о насилии со стороны Бибера, которое произошло в 2015 году в Нью-Йорке, со своей собственной странички. Музыкант отверг обвинения в свой адрес, сопроводив их множеством чеков и фотографий, демонстрирующих его местонахождение в момент якобы совершённого преступления, и заявил, что для урегулирования конфликта обратится к руководству твиттера и представителям власти.
В иске, с которым ознакомилось издание Blast, говорится, что обе предполагаемые жертвы Бибера «вступили в мошеннический сговор с целью привлечь к себе внимание и получить славу, злонамеренно публикуя подлые, откровенно ложные, сфабрикованные, клеветнические обвинения», а также что обе женщины «пытаются нажиться на атмосфере страха, пронизывающую развлекательную индустрию». Артист готов предоставить суду «неоспоримые документальные подтверждения» своей невиновности и просит, чтобы суд принудил женщин к выплате ему 20 млн долларов за клевету — по 10 млн с каждой из них.