Предсказание будущего

Предсказывать будущее — занятие бессмысленное, но зато ужасно интересное.

И вопрос о том, что такое Россия двадцатых-тридцатых годов — и какой она будет, если вывести за скобки ядерную войну, нашествие марсиан, новую эпидемию и внезапный мировой крах, — меня живо интересует.

Так что если бы у нас тут был ипподром, я бы поставил на нескольких лошадок.

Я думаю, что власть будет меняться во франко-германском стиле.

Путину однажды наследует обобщенный коллективный Макрон, этакий обновленный Дмитрий Анатольевич восьмого года, молодой, либеральный и мажорно прогрессивный, во вкусе всех самых модных и дорогих московских ресторанов.

Мы не можем знать, в какой это случится момент, под каким соусом и какая у него будет фамилия, но сам этот стиль, этот тип — уже предвосхищается появлением разных похожих людей в кабинетах, а также и самой логикой системы, которая категорически не хочет в казарму, в изоляцию, в Северную Корею, а хочет только в Силиконовую долину, в Париж, в Берлин, в Альпы и в ресторан.

И, если это не получилось в последние двадцать лет, то, значит, будут новые подходы к снаряду, только и всего.

Или, может быть, это будет не просто Макрон, а Макрон-Меркель, то есть появится и высокая начальница-дама.

Так или иначе, это будут примерно мои ровесники — отличники, либералы и мажоры, — а не солдафоны и трактористы (и тут я грустно вздыхаю).

Чем они будут заниматься?

Сокращать расходы, внедрять роботов, строить изогнутые во все стороны стеклянные башни, каяться за преступления тоталитаризма, словом, подражать загранице.

Далее, я думаю, что при власти в качестве нового комсомола и нового нашизма возникнет свое миту и блм.

Про миту уже и так понятно, а блм — образуется из второго поколения среднеазиатской миграции, когда появится жанр «философ и куратор радикальных перформансов Абдулла Джихадов рефлексирует над травмой своего детства в семье эксплуатируемого русским колониализмом таксиста».

А он, друзья, появится скоро.

Разница с западным миром, однако, будет состоять в том, что наш обыватель, в отличие от изрядного количества тамошних, на колени по собственной воле упасть не захочет, поскольку с жиру не бесится и виноватым себя не чувствует, так что помогать нашим жертвам колониализма (а равно и сексизма) будет, как это обычно у нас происходит, товарищ майор и административный ресурс.

То есть миту и блм будут забивать в головы людей гвоздями, сгонами бюджетников и уголовными делами.

Далее, я думаю, что поскольку нарисованная мной выше милая картина — абсолютно неинтересна и не нужна подавляющему большинству нашего народа, а нужна только чиновникам и так называемой бо-бо (это значит богемная буржуазия), то продать ее ширнармассам не получится точно так же, как не получалось продать им ничего между 1992 и 1999 годом.

Поэтому явится и какой-то новый политический ответ на эти пленительные новации.

Таким ответом станут условные Гоблин и Клим Саныч Жуков, и построенный ими в прекрасной России будущего Сталин-центр.

Мало кто замечает, что в последние годы у нас возник мощный коммунистический ренессанс. И это уже никакие не бабки, не вечный Геннадий Андреич, не ностальгия по пионерскому галстуку, как в прежние времена.

Это огромная сетевая индустрия — особенно хорошо заметная в Youtube — молодая, задорная и очень популярная, идеальный образец которой — офисный сисадмин или поклонник компьютерных игр. Либералы, в силу своего глупого высокомерия и зацикленности на Путине, даже не знают, что она существует, — а я-то за ней слежу, и она с каждым годом становится все сильнее.

Покойный Костя Крылов (как это тяжело выговорить) прогнозировал, что «после Путина придут коммунисты и победит новая Советская власть». Насчет прямо уж власти — не знаю, но что они будут триумфально выигрывать выборы и везде греметь — в этом я почти уверен.

И, повторюсь, важно помнить, что это будет новое движение, это будет «краудфандинг на Сталина» и «подкаст для трудящихся», а не пыльные маразматики в банке с пауками.

Таким образом, в России будущего мажорно-политкорректная власть будет воевать с техносталинистской оппозицией (или не воевать, а договариваться? Абдулла всех помирит? кто знает!), а где будем мы?

А мы, дорогие друзья, будем в пролете.

Шучу.

Но тот волшебный мир, который пока что проектируется, нам никаких подарков не обещает.