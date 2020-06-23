Либерализм или авторитаризм

Удивительное свойство либеральной системы состоит в том, что она умеет настроить огромное количество людей так, что все они — добровольно, искренне, страстно, совершенно свободно, от чистого сердца — выдают абсолютно стандартный поток пропаганды.

Авторитарная система не может в это поверить.

Она так не умеет.

Ей все хочется спросить: кто организовал вставание?

Если вы, ребята, все такие одинаковые, и думаете вы как под копирку (что очень полезно — с точки зрения авторитарной системы), то где приказ? И кто его отдал?

Сорос? Билл Гейтс? Обама? Ходорковский? Ротшильд? Рептилоид?

Никто.

Это сложно устроенная система, которая легко показывает этот фокус: никого явно и грубо не заставлять, а люди все равно будут как роботы, и самые лучшие роботы, потому что с блеском в глазах, с подлинным, хотя и фабричного на самом-то деле производства, чувством.

Авторитарная система этому блеску ужасно завидует, но повторить такое не может.

Она подходит, скрипя, к человеку, и начинает выяснять: а документы-то у тебя в порядке? а если проверю? а регистрация где? а деньги есть? небось, ипотека? а если оштрафую? а если закрою глаза и решу проблему? Так, вот тебе список, какие справки надо собрать, какие слова надо сказать, и какие чувства почувствовать. Смотри, не перепутай! Форма 642-Щ — с двумя печатями, а патриотизм и семейные ценности — три печати!

А либеральная система летит над этим неуклюжим монстром так, словно бы у нее крылья.

Ведь она может работать без справки, без двух печатей, без регистрации, она может работать так, что люди все сами, все только сами — а результат налицо, словно бы ими каждую минуту командовал целый генеральный штаб (авторитарная система, повторюсь, в этом уверена, и это очень смешно).

И есть у нее, у либеральной системы, только одна маленькая проблема.

Дело в том, что когда она так счастливо летит, широко взмахивая своими свободными крыльями, — она многим гадит на голову.

Подумаешь, толпятся там какие-то на земле мелкие, подневольные, справки с печатями собирают, а я высоко, я лечу, мне хорошо, так почему бы и нет?

В этот момент авторитарная система и получает свой единственный шанс.