«Бабба» — «Берёзовый сок»

2020, «Союз Мьюзик»

Это первая полнометражная пластинка дуэта «Бабба», два года назад выпустившего мини-альбом «Звёздный час», а в прошлом году опубликовавшего макси-сингл «За деревом дерево», все три песни с которого нынче перекочевали в «Берёзовый сок». «Бабба» — коллаборация солистки группы Cheese People Ольги Чубаровой и Аллы Читаевой из Bajinda Behind The Enemy Lines; дуэт пользуется уважением у музыкальных критиков, которые поддерживают каждый релиз проекта текстами о том, что именно такой поп-музыки нам в стране и не хватает, — а потом забывают про «Баббу» до следующего аудио. Альбом «Берёзовый сок» вряд ли ждёт более массовая популярность. потому спрос на «именно такую поп-музыку» пока минимален. «Бабба» может похвастаться умными и интересными текстами авторства Ольги Чубаровой, но не имеет отношения к тому жанру, где с интересными текстами можно продвинуться в сторону переполненных дворцов спорта. Какие-то элементы речитатива у «Баббы» можно уловить, но в основном дуэт ориентируется на ритмичное электронное звучание, инди-поп и фолк-заклинания. Истории, рассказанные в песнях, могут напомнить о фильмах Нигины Сайфуллаевой и сериалах вроде «Краткого курса счастливой жизни», повествующих о проблемах отношений между полами с женской точки зрения. Это вроде как кино и музыка для молодых, современных, успешных горожанок с большими амбициями, серьёзными запросами — и «взрослыми» психологическими проблемами. Уже эти вводные ограничивают аудиторию подобной продукции, исключая из неё потребителей, которые ждут от кино и музыки только веселья и развлечений. И если сериалы про «причуды успешных женщин» всё же находят зрителей, обеспечивающих им неплохие рейтинги, то о музыкальных альбомах такого не скажешь: культура потребления «умных» песен пока не сложилась. Речь даже не идёт о «широком зрителе»: проекту «Бабба» для успешной карьеры хватило бы устойчивого внимания со стороны узкой, но внимательной прослойки. Чтобы их музыку не пропускали хотя бы те, кому она гипотетически могла бы быть любопытна. Но и этого пока не происходит: вот у меня френдлента на две трети состоит из потенциальных поклонников «Баббы», но кроме пары в меру восторженных постов, друзья не написали про новый альбом дуэта больше ничего.

В большинстве немногочисленных отзывов о пластинке так или иначе упоминается песня «90-60-90», которая открывает альбом и на которую снят клип. Эта композиция — будто краткое содержание всего творчества «Баббы»: тут и жалобные интонации, и занимательный текст, и этно-электронные заклинания в духе группы «Аигел», только с более феминистическим посылом. Эта музыка — мягко говоря, не для всех, и даже лучший, по мнению многих, трек альбома не выглядит мейнстримовым радиосинглом. Выходит, что пластинку «Берёзовый сок» опять будут слушать только «свои»: И им стоит обратить особенное внимание на песни «Когда ты огонь» (про отношения, но танцевально), «Список» с интересным текстом, «Джоди Фостер», основанную на реальной истории покушения на Рейгана, «Страшный случай», написанный по «страшилке», рассказанной бабушкой, и «За деревом дерево», составленную из детских воспоминаний, произнесённых в форме заклинания/наговора. Остальные треки, боюсь, оставят равнодушными даже заинтересованную аудиторию.

Алексей МАЖАЕВ.



