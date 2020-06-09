Дмитрий Губерниев — «У микрофона»

2020, «Маяк»

Музыкальные вкусы спортивного комментатора Дмитрия Губерниева известны всем, кто смотрит его репортажи, например, с биатлонных соревнований (или с «Евровидения»). Дмитрий постоянно подчёркивает в эфире своё пристрастие к тяжёлой музыке и иногда произносит имена и названия, известные только прожжённым металлистам — Running Wild и всё такое. Губерниев также славится лужёной глоткой, особенно во время наших победных финишей (нечастых в последнее время), и организацией коллективного исполнения гимна России мужской биатлонной сборной. Сумма этих факторов говорила о том, что рано или поздно шоумен запишет музыкальный альбом. Так и произошло; о том, что проект готовится, мне несколько лет назад рассказал Кирилл Немоляев, ставший продюсером пластинки. Потом, правда, что-то застопорилось, и Дмитрий Губерниев засомневался, надо ли устраивать официальный релиз диска или ограничиться частным тиражом для раздаривания друзьям. За месяцы карантина природа настолько очистилась, что комментатор решил сделать цифровую версию альбома доступной для всех желающих. Хотя название для пластинки можно было придумать и поярче.

В трек-листе всего восемь песен, и в основном каверы, но подбор композиций доказывает, что музыкальные пристрастия Губерниева ещё более парадоксальны и нестандартны, чем он рассказывал в репортажах. Он явно неровно дышит к пауэр-метал, помпезным арт-хард-роковым балладам и по-эстрадному жизнерадостным гимнам, однако выбирает для своего репертуара довольно неожиданные образцы этих жанров — например, песню группы «Харизма» «Брат мой» или «Птицу» «Легиона». Не менее удивительными оказываются и обращения Дмитрия к совершенно иным стилям: трэш-метал в кавер-версии песни группы «Мастер» «Руки прочь» и завершающей диск песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Да разве сердце позабудет».

Открывает альбом произведение «Ветер биатлона» (тот самый, что «гонит нас вперёд») — одна из самых мощных спортивных песен последнего времени, которая вне биатлонного контекста смотрится максимально нелепо. Ничего страшного, для спортивных песен это обычная история. После «легионовской» «Птицы» Дмитрий Губерниев утяжеляет альбом песней «Руки прочь»: более чем бодрый трэш-металлический аккомпанемент позволяет лучше оценить силу вокала громогласного комментатора — и оказывается, что для экстремальных видов металла ему не хватает неистовости. Новоявленный певец пытается местами компенсировать это актёрски, но получается какая-то пародия. Зато через пару треков Губерниев приготовил очень приятный сюрприз — по крайней мере для меня. Песню «Не уходи, мой ангел» Ким Брейтбург и группа «Диалог» выпустили в конце 80-х, и ей чертовски не повезло: потребность в качественно записанных красивых балладах с элементами арт-рока в то время упала почти до нуля, иначе композиция стала бы одним из хитов эпохи. Дмитрий Губерниев оказался одним из немногих, кто помнит эту песню, и, возможно, единственным, кто попытался дать ей новую жизнь. Его версию трудно назвать эталонной, но спето с душой. Как и тихое посвящение тренерам «Да разве сердце позабудет»: здесь Дмитрий демонстрирует, что может не кричать, а петь вполне сдержанно. Было бы интересно услышать в его исполнении ещё что-нибудь лиричное, и не обязательно на спортивную тему.

Алексей МАЖАЕВ.







