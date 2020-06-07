Миф Crew Dragon

Слушайте, ну так просто нельзя. Куча уважаемых изданий, чуть ли не каждое второе российское пишет:

«Crew Dragon это “первый в мире частный пилотируемый корабль”».

А слабо проверить и понять, что. НЕТ, это не так.

Первый частный пилотируемый корабль по заказу военных построила компания McDonnell Aircraft Corporation в далеком 1961 году. И назывался он «Меркурий», и на нем в космос полетел Алан Шепард. И все последующие пилотируемые американские корабли были созданы частными компаниями.

И да, насчет того, что SpaceX первая. Вообще-то McDonnell Aircraft Corporation слилась впоследствии с Douglas, а их союз сожрал Boeing. Так что если смотреть в прошлое, то первой создала пилотируемый космический корабль именно корпорация Boeing.

Живите теперь с этим.