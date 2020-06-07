{ 7 июня 2020 }

Иван Дорн записал саундтрек к «Чикам»

Рубрики: [Музыка]  
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Иван Дорн Чики

Иван Дорн выпустил заглавный трек из нового российского сериала «Чики», премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатре more.tv 4 июня 2020 года.

— Сначала была одна версия саундтрека. Она была написана, основываясь на некоторых сценах из сериала, которые нам с Суреном Томасяном (сопродюсер трека) дали прочитать. И она не подошла. Неудивительно, ибо ошибка всех нас была в том, что нужно сначала увидеть сериал, а потом писать к нему саундтрек. Когда же в итоге мы посмотрели три первые серии в черновом монтаже, то мы поняли, в чем была ошибка. Это не про бас-гитару, фанки-грув и светлое будущее. Это про техно-драм-машину «Роланд 909», про кислотный синт TB-303 и про жизненный трэш, в котором остается только грызть за свою свободу или уповать на Бога. И я дико счастлив быть частью этого проекта, ибо он — лучшее, что происходило в сериальной жизни наших стран! — рассказал Дорн «Афише».

Напомним, что режиссёром и автором сценария «Чик» выступил Эдуард Оганесян, главные роли исполнили Ирина Горбачёва, Ирина Носова, Алена Михайлова, Варвара Шмыкова, Виктория Толстоганова, Виталий Кищенко и Антон Лапенко. Сериал рассказывает о четырёх подругах из южного городка, зарабатывающих на жизнь, стоя на трассе. Одна из них уезжает в Москву, а затем возвращается и предлагает приятельницам начать собственный бизнес.

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