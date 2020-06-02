Брежнев Vs Путин

По просьбе автора записок «Брежнев, почти танкист» Евгения Додолева его коллега Юрий ШУМИЛО для второго издания книги написал заметку о своей работе над образом Пятизвездного Генсека.
«Гуляла версия, что он курский»
Таинственным генетическим пердимоноклем я с детства стал обладателем нездешних персидских бровей. К тому же на годы моей юности нам всем выпала забава — пародировать дефект дикции генсека. «Сосиски сраные»: «врущая нахраду»… нынешней молодёжи и невдомёк, но наша генерация середины семидесятых помнит.
Вовсю пародировал и я. Совокупность чернобровости и речевой пародийности делали Брежнева для меня не чужим дядькой из телевизора, а как бы близким и родным. Сюда же факт учёбы Леонида Ильича в юности в землеустроительном техникуме, здание которого по сей день находится на улице Дзержинского, рядом с первым кинотеатром моей жизни — им. Щепкина в городе Курске.
Гуляла даже версия, что Брежнев курский, из кулаков, и формируя себе биографию, просто опустил это обстоятельство.
Сказать, что было стыдно за руководителя страны, вешающего себе на грудь награду за наградой, было бы преувеличением. Других не знали. Да и стыдиться, по сути, было не за что. Ну пожилой человек, ну тешится побрякушками, так мы в армии тоже занимались украшательством формы одежды на дембель.
К слову, я свою «парадку» никак не разукрашивал, привёз в спортивной сумке по просьбе моей бабушки, чтоб висела потом в шкафу. Но именно военная форма одежды через несколько лет дала возможность в любом разговоре брякнуть: «А знаете кто первым воплотил на экране роль молодого Брежнева?», и после паузы, скромно потупясь, — «Я».
«Будешь играть генерала»
Дело было так. Я трудился при режиссёре Сергее Соловьёве в качестве адьютанта, ординарца, вестовым. Сбегай-принеси-подай, пошёл нафиг, не мешай.
Снимали тогда «Чёрную розу — эмблему печали…», вернее, ещё не снимали, а готовились. Приходим как-то с САСом в костюмерную волшебной Наташи Дзюбенко, смотреть костюмы. И тут надо сказать, что костюмных дел мастера терпеть не могут, когда кто-то что-то берёт из ихнего. А особенно без спросу. И с Наташенькой мы тогда были едва знакомы. В общем, пока Соловьёву девушки костюмеры показывали наряды, я схватил случайную генеральскую фуражку, напялил на себя и заскакал перед зеркалом с криками: «Гляньте, Сергей Саныч, правда я на Брежнева похож?» И зашепелявил: «Сосиски сраные» и так далее, из дефектного набора.
Наташка Дзюбенко прикрикнула на меня, сказала что-то едкое и пообещала вообще в костюмерную не пускать впредь.
А Соловьёв вообще ничего не сказал.
Прошло сколько-то времени, я продолжал числиться редактором студии «Круг» с возложением обязанностей «прислуги за всё», в основном, правда, бездельничая.
Вот однажды кто-то из ассистентов мне буднично так говорит: «Шумило, на грим-костюм». Что-чего-куда? «Будешь играть генерала Брежнева» — объясняют.
Ну и сыграл эпизодик.
Это когда мальчику герою Миши Розанова снится сон, что к нему приходит Сталин с ротой почётного караула и в окружении всяких генералов.
Сталин спрашивает Мишку:
«Ти много страдал, малчик, что бы ти хотел, чтоб ми тебе сдэлали?»
«Я хочу быть нахимовцем, товарищ Сталин!» — отвечает Мишка.
Сталин, после паузы:
«Генерал Брежнев, надо виполнить просьбу малчика!»
Я выхватываю шашку, делаю «На караул!» и отвечаю голосом Брежнева: «Буит исполнено, товарищ Сталин!»
Занавес.
После я объехал с «Чёрной розой» полстраны и в любом зале этот эпизод, после моих слов срывал мощный аплодисмент. В те далёкие уже времена публика помнила дефектные интонации и от души веселилась.
«Посмеялись над старостью и немощью»
Годы прошли и даже минули. Оглядываясь, могу сказать, что стыда за участие в той киношутке не испытываю, но и гордости особой тоже.
Посмеялись тогда над старостью и немощью — не очень хорошо, но мало ли в жизни сделано неправильного?
Пошутил бы так сегодня над Путиным?
Вряд ли.
Во-первых, никто не предлагает его роль — куда с такими, пусть и облезлыми бровями? Во-вторых, ВВ не даёт повода. Говорит дельно, внятно и по существу.
Но главное даже не что и как говорит, а что делает.
По юности в действия тогдашнего руководителя страны не вникал, теперь очень даже интересуюсь.
Брежневу спасибо за беззаботную юность, к Путину просьба — подольше не стареть.
Киновоплощения Л. И. Брежнева
- Ричард Карлан («Ракеты Октября» «англ. The Missiles of October» (США, 1974)
- Пол Хардвик («Вторжение» «англ. Invasion» (США, 1980); «Осьминожка» «англ. Octopussy» (США, 1983)
- Нехемия Персов («Садат», США, 1983)
- Фрэнк Миддлмасс («Квадратура круга» «англ. Squaring the Circle» (Великобритания, 1984)
- Евгений Матвеев («Солдаты свободы», 1977, «Клан», 1990)
- Юрий Шумило («Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», 1989)
- Леонид Неведомский («Кооператив «Политбюро», или Будет долгим прощание», 1992)
- Андрей Мягков («На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», 1992)
- Михаил Храбров («Анекдоты», 1990, «Вперёд, за сокровищами гетмана! (укр.)русск. а», 1993)
- Александр Белявский («Серые волки», 1993)
- Борис Макаров («Аферы, музыка, любовь», «Корабль двойников», 1997, «КГБ в смокинге», 2005, «Легенда № 17», 2013, «Кураж», 2014)
- Борис Сичкин («Последние дни», 1989, «Никсон», 1995, США)
- Лен Дончев («Дик», 1999, США)
- Гарри Маршалл («англ. It’s a Shame About Ray», США, 2000)
- Богдан Ступка («Заяц над бездной», 2005; «Пражская весна» «нем. Der Prager Frühling», Германия, 2008)
- Владимир Долинский («Красная площадь», 2005)
- Артур Ваха («Брежнев», 2005 — молодой; «Фурцева. Легенда о Екатерине», 2011)
- Сергей Шакуров («Брежнев», 2005 — пожилой)
- Микеле Гаммино («Папа Иоанн Павел II» «англ. Pope John Paul II», (США, 2005)
- Сергей Бездушный «Галина», 2008 — молодой; «Жуков», 2012)
- Валерий Косенков («Галина», 2008; «Туман рассеивается», 2008)
- Олег Чернигов («Вольф Мессинг: видевший сквозь время», 2009; «Хоккейные игры», 2012)
- Анатолий Васильев («И примкнувший к ним Шепилов», «Осведомлённый источник в Москве», 2009).
- Мартин Рейсс («Хранители», США, 2009)
- Валентин Смирнитский («Последняя встреча», 2010; «Петля Нестерова», 2015)
- Вячеслав Шалевич («Дело гастронома № 1», 2011)
- Николай Токарев («Однажды в Ростове», 2012)
- Валерий Магдьяш («Глаз Божий», 2012)
- Василий Сахновский («Палач», 2014, озвучивает Сергей Шакуров)
- Александр Голобородько (Джуна, 2015)
- Анатолий Котенёв («Главный», 2015)
- Морис Демерс («Жертвуя пешкой», США, 2015)
- Александр Солоненко («Таинственная страсть», 2016)
- Джеральд Лепковски («Смерть Сталина», 2017)
- Валерий Гришко («Время первых», 2017)
- Владимир Новиков («Операция «Сатана»», 2018, озвучивает Сергей Колтаков)