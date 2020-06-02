Брежнев Vs Путин

По просьбе автора записок «Брежнев, почти танкист» Евгения Додолева его коллега Юрий ШУМИЛО для второго издания книги написал заметку о своей работе над образом Пятизвездного Генсека.

«Гуляла версия, что он курский»

Таинственным генетическим пердимоноклем я с детства стал обладателем нездешних персидских бровей. К тому же на годы моей юности нам всем выпала забава — пародировать дефект дикции генсека. «Сосиски сраные»: «врущая нахраду»… нынешней молодёжи и невдомёк, но наша генерация середины семидесятых помнит.

Вовсю пародировал и я. Совокупность чернобровости и речевой пародийности делали Брежнева для меня не чужим дядькой из телевизора, а как бы близким и родным. Сюда же факт учёбы Леонида Ильича в юности в землеустроительном техникуме, здание которого по сей день находится на улице Дзержинского, рядом с первым кинотеатром моей жизни — им. Щепкина в городе Курске.

Гуляла даже версия, что Брежнев курский, из кулаков, и формируя себе биографию, просто опустил это обстоятельство.

Сказать, что было стыдно за руководителя страны, вешающего себе на грудь награду за наградой, было бы преувеличением. Других не знали. Да и стыдиться, по сути, было не за что. Ну пожилой человек, ну тешится побрякушками, так мы в армии тоже занимались украшательством формы одежды на дембель.

К слову, я свою «парадку» никак не разукрашивал, привёз в спортивной сумке по просьбе моей бабушки, чтоб висела потом в шкафу. Но именно военная форма одежды через несколько лет дала возможность в любом разговоре брякнуть: «А знаете кто первым воплотил на экране роль молодого Брежнева?», и после паузы, скромно потупясь, — «Я».

«Будешь играть генерала»

Дело было так. Я трудился при режиссёре Сергее Соловьёве в качестве адьютанта, ординарца, вестовым. Сбегай-принеси-подай, пошёл нафиг, не мешай.

Снимали тогда «Чёрную розу — эмблему печали…», вернее, ещё не снимали, а готовились. Приходим как-то с САСом в костюмерную волшебной Наташи Дзюбенко, смотреть костюмы. И тут надо сказать, что костюмных дел мастера терпеть не могут, когда кто-то что-то берёт из ихнего. А особенно без спросу. И с Наташенькой мы тогда были едва знакомы. В общем, пока Соловьёву девушки костюмеры показывали наряды, я схватил случайную генеральскую фуражку, напялил на себя и заскакал перед зеркалом с криками: «Гляньте, Сергей Саныч, правда я на Брежнева похож?» И зашепелявил: «Сосиски сраные» и так далее, из дефектного набора.





Наташка Дзюбенко прикрикнула на меня, сказала что-то едкое и пообещала вообще в костюмерную не пускать впредь.

А Соловьёв вообще ничего не сказал.

Прошло сколько-то времени, я продолжал числиться редактором студии «Круг» с возложением обязанностей «прислуги за всё», в основном, правда, бездельничая.

Вот однажды кто-то из ассистентов мне буднично так говорит: «Шумило, на грим-костюм». Что-чего-куда? «Будешь играть генерала Брежнева» — объясняют.

Ну и сыграл эпизодик.

Это когда мальчику герою Миши Розанова снится сон, что к нему приходит Сталин с ротой почётного караула и в окружении всяких генералов.

Сталин спрашивает Мишку:

«Ти много страдал, малчик, что бы ти хотел, чтоб ми тебе сдэлали?»

«Я хочу быть нахимовцем, товарищ Сталин!» — отвечает Мишка.

Сталин, после паузы:

«Генерал Брежнев, надо виполнить просьбу малчика!»

Я выхватываю шашку, делаю «На караул!» и отвечаю голосом Брежнева: «Буит исполнено, товарищ Сталин!»

Занавес.

После я объехал с «Чёрной розой» полстраны и в любом зале этот эпизод, после моих слов срывал мощный аплодисмент. В те далёкие уже времена публика помнила дефектные интонации и от души веселилась.

«Посмеялись над старостью и немощью»

Годы прошли и даже минули. Оглядываясь, могу сказать, что стыда за участие в той киношутке не испытываю, но и гордости особой тоже.



Посмеялись тогда над старостью и немощью — не очень хорошо, но мало ли в жизни сделано неправильного?

Пошутил бы так сегодня над Путиным?

Вряд ли.

Во-первых, никто не предлагает его роль — куда с такими, пусть и облезлыми бровями? Во-вторых, ВВ не даёт повода. Говорит дельно, внятно и по существу.

Но главное даже не что и как говорит, а что делает.

По юности в действия тогдашнего руководителя страны не вникал, теперь очень даже интересуюсь.

Брежневу спасибо за беззаботную юность, к Путину просьба — подольше не стареть.

Киновоплощения Л. И. Брежнева