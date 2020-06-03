Zivert — «Vinyl #1»

2019, Первое музыкальное издательство

Певица Zivert (Юлия Зиверт) недавно получила премию Ru.TV в номинации «Мощный старт», которую дают за лучший дебют. Обыватели считают, что многочисленные музыкальные премии «дают одним и тем же», и только номинации для новых артистов вносят в эти списки хоть какое-то разнообразие. Но к дебютантам у публики тоже есть претензия, которая формулируется так: «Это кто вообще?» Или так: «За какие заслуги это «дарование» попало в шоу-бизнес?» Признаться, я и сам изучаю списки лучших дебютантов с интересом, порой не без удивления встречая там незнакомые имена.

В случае с Zivert вопрос, кто это, снимается очень быстро. Нужно завести любопытствующему припев песни «Life» — и человек сразу вспомнит, что, конечно, слышал этот хит и, может быть, даже танцевал под него, даже не задумываясь об имени исполнительницы. Вопрос, за что бывшей стюардессе дали премию, тоже отпадает сам собой: «Life» стала хитом благодаря не только мелодии, но и яркому исполнению. Zivert — вообще проект заметный, необычный и запоминающийся. Псевдоним Юлии, её агрессивно броский имидж, мощный вокал, манера исполнения, подбор репертуара, двуязычные песни, нестандартные тексты — всё говорит о том, что статуэткой за дебют дело не ограничится.

Именно из сочетания разных факторов складывается самобытный образ артистки. Смешивать ритмы 90-х с эстрадным драматизмом, аранжировать танцевальные хиты с тщательностью оркестровых партитур, переходить в рамках одного номера с русского на английский — все эти действия могли бы показаться странными, если бы не убедительность Zivert, которая очевидно претендует на создание собственного жанра. Особенно наглядно это в двуязычных песнях: когда наши артисты использовали в текстах англоязычные вставки, это выглядело как шутка или как неуклюжий намёк на международный репертуар. У Zivert двуязычность чуть ли не впервые в истории нашей поп-музыки смотрится совершенно естественной, даже мысли не возникает о том, что тут можно было бы сделать как-то иначе.

Кроме «Life», на альбоме стоит обратить внимание на треки «Двусмысленно» и «Fly». Остальные вещи в большей степени на любителя, и пока непонятно, может ли Zivert удачно работать в другой, скажем так, эмоциональной тональности. Песни «Credo» и «Шарик», где артистка использует в текстах более простую лексику, оставляют двойственное впечатление, а «Бродяга-дождь» выглядит главной неудачей диска.

Идея Яндекс. Музыки вставить в делюкс-версию альбома эксклюзивные треки с комментариями Зиверт по поводу каждой песни тоже не сработала. Возможно, Zivert слишком много читала инстаграмов звёзд, поэтому «подводки» к трекам изобилуют банальными красивостями («любовь — это не только эмоции, но и целый мир, в котором важна каждая мелочь» и тому подобное). Самым информативным оказалось представление бонус-трека — дуэтной версии «Life», где певица называет себя и Филиппа Киркорова «Леоном и Матильдой». При этом сольный вариант выглядит сильнее, чем дуэт с «Леоном».

Оценка: 7,5 из 10.

Алексей МАЖАЕВ.



