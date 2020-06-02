«Божья коровка» — «Ностальгия»

2019, Digital Project

Можно предположить, что под названием «Ностальгия» скрывается сборник старых песен, но на самом деле в трек-листе даже «Гранитного камушка» нет. Лидер «Божьей коровки» Владимир Воленко ностальгирует по тем временам, когда музыканты в последнюю очередь думали о форматах и не боялись экспериментировать со стилями.

— Весьма продолжительное время я пытался подстроиться под современные вкусы и форматы. Мне это не удалось. Поэтому теперь мне плевать на все форматы, я абсолютно свободен и руководствуюсь принципом «Делаю, что хочу!» — заявил артист.

Чего же хочет Воленко на этом альбоме? Основных целей две — развлечь свою публику и продемонстрировать свой музыкантский интеллект. Цели кажутся взаимоисключающими: обычно получается либо одно, либо другое. Впрочем, «Божью коровку» это ничуть не останавливает. В результате диск «Ностальгия» изумляет и основную аудиторию группы, и тех, кто не относит себя к её поклонникам. Воленко не забывает о желании зрителя выпить и повеселиться, предлагая ему много задорных шуточных песен — но в них внезапно встречаются «излишества» вроде тяжёлых гитар или грузинского многоголосья (все партии в «хоре» исполнил сам Владимир), а в конце пластинки вообще появляются лирические композиции авторства Натальи Воленко, европейская этника («Праздничная») и религиозные протестантские песнопения. Не-поклонникам подобные перепады будут довольно любопытны, однако по ходу прослушивания альбома они не раз испытают досаду из-за нарочитой примитивизации некоторых текстов и мелодий. «Коровку» порой так тянет в кабацкий шансон, что хочется выключить диск. Но не стоит этого делать: «Ностальгия» — одна из самых нескучных аудиоработ последнего времени; от стилистических виражей и зигзагов реально захватывает дух.

Сам Воленко обыгрывает эклектичность альбома с помощью имитации радиоэфира: треки предваряются короткими предисловиями — лидер группы выступает в роли этакого своего в доску конферансье, который может и анекдот рассказать, и тост произнести. Правда, подводки не спасают от ощущения, что этот музыкальный винегрет как-то слишком перегружен ингредиентами. Причём, скорее всего, слушатели не придут к единому мнению по поводу того, от каких составляющих стоило бы избавиться. Я, например, запросто пережил бы отсутствие на альбоме дурацкой «Картины», не в меру оптимистичной «Матушки» и псевдофолковой «Застольной», а предпочитающим более лёгкую музыку могут не прийтись по вкусу «Песня румынской делегации» из кинофильма «Девушка с гитарой», новая версия дворовой «Качки» с почти нопфлеровской гитарой, комические, довольно острые по содержанию куплеты о шоу-бизнесе «Правда-матка» (на мотив летки-енки) и «госпелы» вроде «Дороги в рай». Интересно, сколько песен альбома входит в актуальную концертную программу «Божьей коровки» — которая при желании, вероятно, могла бы сделать десяток программ в разных жанрах и под разную аудиторию.

Оценка: 7 из 10.

Алексей МАЖАЕВ.