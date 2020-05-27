{ 27 мая 2020 }

Пелагея подала на развод

Рубрики: [Звезды]  
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Певица Пелагея подала документы на развод с хоккеистом Иваном Телегиным. Как сообщает «Стархит», дата первого заседания по бракоразводному процессу будет назначена в ближайшее время. Отмечается, что заявление Пелагея подала в судебный участок — это означает, что часть вопросов касательно совместного имущества и алиментов будет решаться с помощью адвокатов.

Ранее сообщалось, что супруги не собирались делить недвижимость: планировалось, что у Телегина останется его особняк, а у Пелагеи — московская квартира. Их общая дочь Таисия останется с матерью.

Напомним, что о расставании звезд стало известно в декабре 2019 года. По некоторым данным, причиной разрыва стала неверность спортсмена.

 

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