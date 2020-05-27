Самый страшный мужской грех — это занудство, и все его отделения, многочисленные, как сейфовые ящики в подвале банка: мелочность, трусость, жадность, слабость под маской практичности или просто въедливо-настороженное отношение к жизни.

Женщины легко терпят и охотно прощают многое, и в том числе самые темные дела — насилие, хамство, алкоголизм, предательство, безнадежную рукотворную нищету, любовное пренебрежение, океанических масштабов свинство, но — только в том случае, если все это зло производится с этакой лихостью, весело и горячо, как гитаристы семидесятых годов выбрасывали из окон гостиниц телевизоры.

Но если мужчина, не дай Бог, по пути к окну вдруг остановился, бережно положил телевизор и задумался: а не придется ли платить штраф? А если он там, внизу, на голову кому-нибудь прилетит? Может быть, я в беспредельном угаре выкину что-нибудь поскромнее, пепельницу, например? — он обречен.

Эту жалкую пепельницу она ему не простит.

Потому что мужское зло обязано быть безоглядным и бесшабашным, оно должно быть трагически большим, и тогда в нем, кроме страдания и разрушения, есть и привлекательный жар.

Ну а маленькое зло — это просто стыдно, это как обмоченные штаны, всего лишь отвратительно и ничего больше, отвернулись и выбросили навсегда.

И побежали туда, где шумит и буянит волнующее большое зло.

На этом стоило бы остановиться.

Но можно и спросить: а какой же самый страшный женский грех?

Какое зло — не простят им мужчины?

Я торжественно откашляюсь и отвечу.

Нет такого зла. Нет такого греха.

Мужчины прощают все.