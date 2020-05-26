Кукуха Михалкова

Меня несколько приводят в ступор — разумные люди. Те, которые бодро кричат — какой может быть сатанизм? какой мировой заговор? Михалков — действительно с глузду съехал..

Мне интересно, для них сатанизм — это разверзшиеся недра и дымно-серный Дьявол с когтями на лапах?

Им трудно представить, что наряду с гуманностью может существовать и антигуманность? да еще представленная красочно — в обрядах и символах?

Когда-то Евгений Додолев поднял тему — правда ли, что СССР развалился потому что этому способствовал рок? То есть внедрение в мозги правоверных комсомольцев притягательность к грохочущей музыке, семантике красивой кожаной одежде с серебряными черепами и мальтийскими крестами, ауре своей необычности как ангелов ада?

Да, это так.. Это — один из кирпичиков. А из кирпичиков складывается здание. Стена. В мозгах. Кто-то это понимает, кто-то — нет. Кто-то соскочил, а кто остался мертвым эталоном — сгорел от наркотиков.

Вот сейчас нашли другой манипулятор — а-ля «я свободен», я могу делать, что угодно, я необычен, я — сам Дьявол — гей, трансвестит, трансгендер. педофил и так далее То есть — такой же Ангел Ада — продвинутый.

Это — для биомассы.

Кукловоды стали изощреннее. Но внешние атрибуты — такие же.

Магия цифр в документах, обрядовые презентации на правительственных уровнях, красочные памятники Бафомету. Они уже не скрываются.

Так кто поехал кукухой — Михалков или эти кукловоды?

Мне тревожно за Михалкова — редкий человек его уровня вот так бросит перчатку мощнейнему клану, опутавшему весь мир.. Я знаю только двух — Путина, который своими делами противостоит этой мировой закулисе. И Михалкова, который пытается открыть глаза неверящим агнцам.

Как-то Сурков бросил фразу, что Путин — это Георгий Победоносец, сражающийся со змеем. Реакцией была — травля. Но пытались забросать фразу грязью — и забыть, забыть.. С Михалковым — то же самое. Но его игнорировать не могут, его будут добивать.

А остальные смотреть, хотя их роль уже ясна — будущий компост, который даже чипировать и трансгендировать не станут.

Так что — веселитесь дальше, благочинно не верьте изменившемуся миру и сильным мира сего, покорно переметнувшимся на сторону «разумного зла».