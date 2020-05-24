Глас Войновича

Писатель Войнович очень не любил Солженицына.

Нет, сначала он его, конечно, любил. Потому что довелось у истоков постоять — сам видел, как Твардовский нежнел лицом, читая за стопкой водки прозу своего самолично открытого «гения».

Это потом уже Твардовский поближе узнает своего подопечного и в сердцах ему бросит: «У вас нет ничего святого. Вам хоть ссы в глаза!».

Но пока не предвещало.

Советская диссида получила паровоз — жизнь обрела объем и цвет. И надежду хорошо поиметь с Запада.

Потому что покойный В. Войнович был хорошим писателем — не отнять.

Он полностью соответствовал словам Куприна: “… каждый еврей родится с миссией быть русским писателем» (Письмо Ф. Д. Батюшкову 18 марта 1909 года).

Но он был очень обиженным писателем. Его не ценили.

Нет, в Союзе печатали. И даже прославился писателем он в СССР. Но это ж — понимаете — мелко.

А вот диссида зарубежная все козью морду строила. Особенно Боннэр с Сахаровым.

И Солженицын так же. Там еще больнее.

Солженицын -паршивец вообще отъезд испортил — не протянул руку помощи.

“…Когда в 1975 году два кагэбэшных бандита в гостинице «Метрополь» угрожали мне убийством и продемонстрировали один из возможных способов, я обратился к Солженицыну, жившему уже за границей, с просьбой меня защитить, но он не откликнулся. “

И потом этот же Солженицын влез, куда его не просят. Учить вздумал, типа, русские писатели с издательствами не судятся.

Это когда Войнович отдал текст в изд-во Струве — в Париже. И потребовал гонорар. Потому что нечего — нищими прикидываться.

“Среди спонсоров издательства есть и ЦРУ (эта организация поддерживала все эмигрантские издательства, печатавшие книги, запрещенные в СССР), так что деньги у них имеются”

Вместо тридцати сребренников выдали три. Обидно.

А тут еще Солженицын со своими поучениями.

Вы же понимаете, что и нормальный писатель этого не стерпит. И начнет правду-матку крыть.

Глаза открывать честной оппозиции, дескать, кого в гении зачислили? Глаза что ли на заднице были?

И написал сразу две книги.

Одну «Москва 2042» — где вывел главным героем Карнавалова — Солженицына. Язвительно.

На книгу обиделись.

Вся передовая российская литературная общественность на него наехала, дескать, сами видим, что погорячились.

Но ведь какой резонанс в мире — уже не задвинешь.. Так что, закрой рот. Тем более сам у истоков стоял.

Это ему сразу так и написали две белые лебедицы литературные — Лидия Чуковская и дочь ее — Люша. Цезарьевна. Подружки бывшие.

И тут же презрительно забыли о нем. О писателе. Дескать, нечего тут. Глаза открывать. Праздник портить.

Но гонимый и уже нерукопожатный писатель ( что не только обидно, а смерти подобно и безденежно) все-таки возопил.

И возопил он в следующей своей книге:

«Портрет на фоне мифа».

С единственной целью, дескать, мне уже все равно — в Россию вернулся, не срослось с заграницей, а Солженицына лишний раз пну. И удовольствие поимею, и

чтобы мировая передовая общественность убедилась, какую гадину на груди пригрели.

И по пунктам прошелся по творчеству.

Кстати, книга забавная — я прочел с удовольствием.

Это не патриот Куняев обличает, это обиженный Войнович изнутри знает, на какие кнопки давить, чтобы подчеркнуть в адрес своего либерального окружения — ну тупые, ну дураки… Ну выдвинули. А он вон какой антисемит-то. Где глаза-то были — на заднице?

Цитаты из книги Войновича:

1)

“…Дошел я до описания строительства заключенными Беломорканала и споткнулся на том месте, где автор предлагает выложить вдоль берегов канала, чтоб всегда люди помнили, фамилии лагерных начальников: Фирин, Берман, Френкель, Коган, Раппопорт и Жук. Но неужели среди начальников Беломора вообще не было русских, татар, якутов или кого еще? А если и не было, то надо ж понимать, что эти шестеро, как бы ни зверствовали, были всего лишь усердными исполнителями высшей воли. Истинным вдохновителем и прорабом этого строительства был как раз тот, чьим именем канал по справедливости и назван — Иосиф Сталин.”

( кстати, в отредактированной для школ «Архипелага» — этот кусок стыдливо стерт. Вдовица постаралась. Чтобы было понятно, что это мы — дети вертухаев. А не они. — прим. авт.)

2) “…Феликса Светлова похвалил за то, что тот от имени евреев (а кто ему это доверил?) покаялся перед русскими и счел, что ручеек еврейской крови (не постыдился такое написать) ничто перед морем русской. “

( Ну, Солженицын, ну, Светлов — вот сукины дети.. что позволили себе. Да за такое.. ух.. — прим. Автора.)

3. “…Сидя в Вермонте и читая русские эмигрантские газеты, где работают евреи (а в каких русских газетах они не работают?), он называет эти издания «их газеты на русском языке». И это все тем более странно, что так или иначе всю жизнь ведь был окружен людьми этой национальности, чистыми или смешанными (да и жена, а значит, и дети его собственные не без примеси, а по израильским законам и вовсе евреи).

( Да, действительно — отчего бы не вскипеть гневом благородным.. Вот она — благодарность за чуткое отношение и введение в избранный круг своих — прим. автора статьи)

4. “…Владимир Солоухин в книге, написанной перед смертью, сожалел, что Гитлеру не удалось окончательно решить еврейский вопрос. Александр Исаевич уважал Солоухина и почтил приходом на его похороны (Булата Окуджаву той же чести не удостоил).

5. “…Отмеченный Солженицыным весьма положительно, Василий Белов евреев тоже сильно не любит. Сочинил притчу о лжемуравьях (читай: евреях), которые под видом своих влезают в муравейники и, пользуясь доверчивостью истинных муравьев (русских), постепенно пожирают муравьиные личинки, а свои псевдомуравьиные (еврейские) подкладывают, и в результате, понятно, истинные муравьи вымирают, а ложные (только неизвестно, кем они после питаться будут) остаются.

6..”…Обозначенный им самим круг чтения не широк и состоит из «деревенщиков» и двух-трех примыкающих к ним. Где-то отметил Владимира Солоухина, Георгия Семенова. Потом: «Умер яркий Шукшин, но есть Астафьев, Белов, Можаев, Евгений Носов. Стоят, не сдаются!..»

( насчет Астафьева он погорячился — тот за обещанную Нобелевку тут же намастрычил пару книг о «страшном прошлом» — не удержался. -прим. автора статьи )

7. “…С отвращением сказал о диссидентах и правозащитниках, давая понять, что ничего общего у него с ними нет (а мы-то думали, что он сам диссидент и правозащитник). Демократическое движение обозначил (это уже кто-то отмечал до меня) презрительной аббревиатурой «демдвиж» и сам от него отодвинулся.”

8. “В неуважении прав человека Солженицын впоследствии продвинулся еще дальше. В дни, когда я пишу эти заметки, он повторяет настойчиво мысль о предпочтительности прав общества перед правами личности, а в прожекте обустройства России права человека поставил ниже интересов национальной безопасности.

Книга Войновича была написана в 2002 году.

Известности она не получила.

Есть такое замечательное правило у либеральной общественности — игнорировать. Дескать, не слышу, не вижу.

А ежели поставил Вашингтонский обком Солженицына гением, так тому и быть.. Больше некому. Закроем глаза на антисемитизм.

Поэтому глас Войновича — был гласом в пустыне.

Не смог открыть глаза либеральной тусовке. У них туго открываются глаза. Ну разве что по указке сверху.

А там твердо сказано было — нужный человек!

Поэтому и утерлись лапкой.