Программа лояльности

Глобальный расклад сил в мире недвусмысленно выводит на неминуемость горячей фазы военных действий. Тех, кто думает иначе можно жалеть, но определённо следует исключить из дискурса, по причине неадекватности происходящему.

Любая война — нарушение правил мирного времени и это так же очевидно, как и то, что воевать без мобилизации значит заведомо проиграть.

Понятно так же, что прямое объявление мобилизации в стране — casus belli и, пусть косвенный, но акт агрессии. Вычёркиваем.

Однако ожидание грядущих боевых действий требует определённых мер.

Первостепенной представляется формирование теста на лояльность Государству. Именно Государству, а не Родине, по причине демагогичности градаций — Государство и есть Родина. Особенно накануне и во время войн. Опять же, тех, кто думает иначе следует безжалостно считать даже несформулированный тест не прошедшими.

Прохождению теста на лояльность Государству следует обязать в первую очередь т. н. «элиты» — чиновничеству всех уровней, тружеников СМИ, владельцев крупного бизнеса.

Непрошедших тест, естественно, хочется поразить в правах, но такого рода демарш в мире привычно вызовет толкования. Толковать в окружающем мире, и это уже привычно, станут «российской агрессией». Так что поражение в правах тоже вычёркиваем.

Следует явно или не явно, но отлучить непрошедших тест от госфинансирования, отключить от программ поддержки, как финансовой, так и информационной.

Акт тестирования не должен быть обязательным, но любые пряники от Государства следует выдавать только лишь оттестированным. Естественно, результаты тестирования никак не должны коснуться программ помощи населению.

Теперь о возможном тесте. Несколько спорных, но нужных пунктов.

Пункт первый. Упомянутое выше — Государство = Родина.

Пункт второй. Предлагается согласиться, что РФ — империя. По совокупности факторов — многонациональное, многоконфессиональное государственное образование с наличием собственных интересов во всём мире, предполагающих мирную экспансию — экономическую, идеологическую, культурно-цивилизационную. У империи РФ есть право на оборону.

Пункт третий. Очень спорный. Глава империи может называться императором, может называться иначе. У главы Государства возможны ошибки при действиях в интересах империи, но оценка деятельности императора остаётся грядущим историкам.

Остальные пункты сформулируют те, кто поумнее, но приведённые три обязательны к рассмотрению, как собственно и сам тест на лояльность.