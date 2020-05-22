Сегодня, прослушивая плэйлист премьер дня на Я. Музыка, не успел увернуться от песни Васи Обломова.

Не успел и офигел, извините. Называется «На деревню бабушке».

До этого я когда-то давно краем уха слышал песню про Магадан, решил, что это такая смешная стилизация и забыл.

Но, блять. Кто целевая аудитория этого бездарного чувака?

То, что там музыки изначально нет — понятно. Но текст.

95% моих знакомых гарантировано напишут более привлекательный текст. Про смысл этого текста я даже и заикаться не хочу — в моей картине мира так должны выглядеть заголовки шуток в паблике VK для маникюрш и охранников.

В целом — рад. До сих пор жил, зная, что есть такой Вася и, наверное, он прикольный. Теперь буду знать, что Вася запредельно пошлый

Дмитрий МЕНДРЕЛЮК.