IGGY POP – DON’T LOOK DOWN (1979)

Я всегда считал, что у Игги есть нечто общее с Рудольфом Нуриевым.

И не только внешне, но и в общей философии жизни.

Но в этой песне Игги на могиле Рудольфа Валентино.

Тот тоже никогда не смотрел вниз.

From Central Park to shanty town

I always hear that crazy sound

From New York to shanty town

There’s always something else

Don’t look down, no

I went this morning to the cemetery

To see old Rudy Valentino buried

Lipstick traces on his name

He never looked down