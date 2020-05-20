Певица Сиа усыновила подростков

Австралийская певица Сиа усыновила двух мальчиков-подростков. Об этом она рассказала в интервью SiriusXM The Morning Mash Up 19 мая 2020 года.

— Вообще-то в прошлом году я усыновила двоих сыновей, — приводит слова артистки Spletnik.ru. — Им обоим было по 18 лет, а сейчас — по 19. Они были уже очень взрослыми для усыновления, поэтому и у них почти не было шансов попасть в приемную семью. Я их очень люблю.

Сиа рассказала, как они живут в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Певица призналась, что одному из ее приемных сыновей было трудно приспособиться к новым реалиям.

— Они оба находят это довольно трудным временем, — сказала она. — Но они оба делают вещи, которые действительно полезны для них прямо сейчас. Они решили заняться образованием, и это определенно пошло им на пользу.

Сиа вышла замуж за режиссера Эрика Андерса Ланга в 2014 году, но спустя два года пара объявила о своем расставании. Родных детей у поп-звезды нет.