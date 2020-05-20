Кремниевая Долина Дудя

Я посмотрела фильм Дудя про IT-столицу мира в несколько приёмов, отчасти, потому что 3 часа это ну ооочень длинный тайминг, отчасти, потому что я начинала закипать на каждой двадцатой минуте просмотра.

Что же меня приводило в смятение ума, бешенство и не побоюсь этого слова — конфуз?

Я сама удивилась, почему этот, казалось бы, совершенно поверхностный на первый взгляд видеоролик, выбил меня из колеи? Ну, во-первых, я, как говорили герои этого ролика “инсайдер”. Я была внутри всего того, о чём они говорили и это предание еще свежо и продолжает бередить мои слегка поджившие душевные раны.

Во-вторых, очень многое осталось за кадром, о чём просто необходимо было рассказать. Даже если учесть, что ребята и так вывалились за 3 часовой лимит и это уже само по себе почти не смотрибельно для большинства зрителей (только самых упоротых и понимающих), были вещи, о которых сказать было просто необходимо, для того, чтобы “сбалансировать” картинку. Например, Юра действительно, каким-то волшебным образом забыл о женщинах предпринимателях и стартаперах (стартапершах?))). Та же Марина Могилко (нежно люблю её), могла бы очень много рассказать о себе и своем пути. Я бы кстати к Дудю не пошла. Я бы его убила на втором вопросе про деньги. Хотя нет, пошла бы. И убила бы, а потом просто верещала бы в камеру пока меня бы от неё не оттащили. Бгг.

Я хотела написать изначально некий “критический очерк”, как я люблю это делать с кинофильмами. Но потом поняла, что здесь история намного глубже и персональнее. Я попробую, связать свой акын про приезд в США и этот “разбор” воедино. Без перчинки предвзятости я обойтись не могу)))

Пожалуй начнём?

Перво-наперво, даже меня, сильно утомили эти бесконечные выкрикивания, как заклинания, про то, кто сколько “поднял”, за сколько “продался” и других “миллионо-миллионово-биллионовых” мантр. Я понимаю, что простого русского человека слово “одинмиллиондолларов” замораживает на 12 секунд, а мантра “стомиллионовдолларов” почти на пол часа. Дудь хорошо знает своё дело и жмёт умело на все триггеры “совецкого” человека. Когда русский слышит о продаже стартапа за сколько-там миллионов долларов, для него это означает, что ему лично на счет в сбере на карточку падают смс с этими нулями или хотя бы это бывает в виде чемодана денек, привезённых на черной православной камрюше надёжными пацанами. А это далеко не так, зачастую «живых» денег продавцы получают с гулькин нос и то частями и в течении чуть-ли не нескольких лет.

Мистер Сахарович очень любит расплачиваться бумажками-акциями из собственного принтера, на которых строго говоря, еще нужно постараться, чтобы выйти в чистую. Понимайте как хотите. Зато очень хочется пустить титр в видео ПИЯТЬ МИЛИОНАФ ДОЛЛАЛОВ. ДЗЫНЬ.

Но для начала надо понимать, что нужно просто отнять по 2 нуля от каждой суммы которую они называли и всё встаёт на свои места. Инвестиция в “стотысячдолларов” превращается всего в тыщу, а “пятьмильоновдолларов” в человеческие 50.000 оборотного капитала. Как правильно заметили герои ролика, Силиконовая Долина просто мультиплицирует в несколько раз все денежные суммы, имеющиеся в обороте. И тогда всё встаёт на свои места, начинает иметь смысл и становится понятнее и ближе.

Друг-знакомый, который поверил в вас и дал вам штуку на развитие? Продажа бизнеса за 100.000? Вполне себе “человеческие-реальные” деньги. И здесь кроется первый подводный камень, который был раскрыт не до конца. Ребята упоминали о том, что долина чудовищно дорогое место для жилья, но я бы отдельно заострила на этом внимание и донесла бы до публики, что ваши несчастные сто тыщ косарей в долине это просто пшик. Когда вам дают условно 200-400 тыщ первых инвестиций, этого с трудом хватает на несколько месяцев. Потому что аренда космическая, потому что нанять себе пару-тройку хакеров этож каждому в год по сотке и вот уже нет никаких средствов-то…

Все эти “250 тыщ в год” и умное лицо Дудя, типа ага, после налогов остаётся примерно 170” и у меня сопли кровавые лезут из глаз. А почему ребята не упомянули о том, что ВСЕ крупные компании перестали нанимать сотрудников напрямую? Почему они делают это через конторы прослойки (преимущественно индусские), забирая до (внимание) 80% от вашей зряплаты себе в карман? Причем часто, этих контор даже две, а в особо запущенных случаях три. Они пылесосят всю Америку (и мир) в поисках молодых ребят, которые оооооочень хотят работать в долине и предлагают им мизерные суммы, которые для этих ребят всё еще вроде ничего для старта (типа 50-60к в год ДО налогов), но по приезде сюда вдруг оказываются глубоко за чертой бедности. Тут кстати и начинается вся эта пляска со съемом квартиры на четверых, в лучших традициях гастарбайтеров. Народ пашет на износ каждый день, в надежде, что потом их повысят и возьмут на контракт. Или вы всё еще верите, что эти сотни ребят работающие за столиками Старбаксов, это типа просто “модная фишка”? Да у них просто дома находиться невыносимо.

Или почему никто не упомянул о том, что после 40 лет устроиться на работу программистом практически невозможно, то есть, если вы работали на одном месте много лет, в условном Оракле и вас технично “слили” с проекта (о, там в эйчарах такие умельцы, обзавидуешься), то прийти на равнозначное место в соседнюю компания практически невозможно. Не говоря даже про позицию получше, ведь обычно все стараются переходить с места на место с повышением? Вас просто будут футболить с улыбкой на лицах и обещанием перезвонить месяц за месяцем, даже если вы уже понизили ставку в зэпэ и даже в должности. Почему ребята не осветили эту тёмную сторону луны?

Почему не рассказали о дичайшем блате среди индусов рекрутеров? Ребята, в силиконовке уже давно победил Дхарма. Вторая группировка по силе и влиянию это китайцы, причём эти ребята сидят еще и во власти на всех ключевых государственных постах. Только официально в СанФране треть населения азиаты. Пока белым льют в уши байку про “Cultural Diversity” (культурное разнообразие), кто то использует это как рычаг влияния и мыло для влезание сами знаете куда.

Я это. Не расистка и всё такое. Но меня сильно забавляли глаза знакомых чуваков, которые случайно узнавали, сколько на самом деле “хавала” от их зарплаты наёмная компания-прослойка. Или как на самом деле сложно поиметь прямой рабочий контракт от своего работодателя. Манагеры предпочитают морозить и футболить месяцами, а то и годами… так и трясутся кулхацкеры от страха между проектами, уволят не уволят, продлят не продлят… и страх в глазах, и звенящая бравада в голосе.

Я кстати не поняла, зачем цифры стоимости жилья так сильно завышались? Это просто хождение на поводу и желание “держать марку”? Квартира в Маунтин Вью снимается за 3к. Картонный дом после дедушки можно найти за 3 миллиона. В ипотеку на 30 лет конечно, ни у кого такой налички нет. Только у китайцев)))

Про отсутствие медицины в Америке, все уловили? Про крах страховой системы все поняли?

А моё любимое: Сколько вы думаете процент разводов, официально, для пар, приехавших в эту Долину Тщеславия? 80% По буквам. Восемьдесят процентов. То есть, для вас это означает, что из пяти пар расходятся-разводятся четыре.

Психологи, которые понимают о чём идёт речь, сравнивают уровень потрясения и стресс переезда в другую страну, внимание, со смертью близкого человека. “Дорогая, поехали в Долину строить стартап? Или просто работать крутыми веб-разрабами? Конечно, дорогой! Я как раз хочу похоронить маму и заодно сыграть в рулетку с судьбой, с шансами 1 к 5, со ставкой потерять тебя любимого тоже!!! Уиииии, как здорово, я люблю риск!”

Звук выстрела в голову и уход в затемнение. Занавес.

Это всё, совершенно не отменяет успеха множества людей. Но почему все так любят фокусироваться на странном, зелёном сарае Хули Паккарда, но забывают про пиздец, голод и опоясывающий лишай с псориазом на нервной почве? Ошибка Выжившего? Вы заметили, как ребята трясут ногами и гоняют желваки на челюстях, когда им задают неудобные вопросы? Заметили, как отводят глаза и пытаются переформулировать ответы? Следите за реакцией тела, она вам многое расскажет.

Силиконовая Долина для меня является простым Кладбищем. И когда у вас поднимается бровь и вытягивается лицо, я дополняю, Кладбище поломанных судеб, похороненных идей, канава с разлагающимися человеческими отношениями и всё это ещё замешано на чудовищную дороговизну и ощущение жизни на веранде старой разваливающейся дачи у бабушки в деревне.

Какой процент успешных стартапов в Долине? Кто видел эти цифры?

1.4% успешных стартапов в 2019 году. В одно из самых жирных времен Америки. А кое кто утверждает, что даже это, натянутые на барабан данные.

Кроме того, последние пару лет Долина вообще превратилась в безумную гонку за влияние на аудиторию. Кто смог собрать публику и сконвертировать это всё в удобоваримую форму и базу личных данных нескольких миллионов пользователей для ПРОДАЖИ серьёзным чувакам, которые даже не могут точно посчитать их оценочную стоимость (ибо маркет цен на их акции постоянно скачет) — тот и есть УСПЕШНЫЙ стартап. В этом во всём НЕТ никаких инноваций и НЕТ никаких революций. Это всё танцы на атомной станции в лучах жёсткого излучения венчурного капитала, в бешеной гонке понравится папику и продаться подороже.

“Богатые ребята дают деньги ботаникам”? Господи, да называйте вещи своими именами.

Мы приехали в Долину с совершенно отмороженными российскими мозгами, не умеющие в коммуникации и не обладающие никакими софт-скиллами. Но даже мы, путём рожания самих себя изнутри каждый год заново и выжигания всего “совкового” из своей ментальности постепенно поняли, что нахер там не нужны простые человеческие бизнесмены, с понятными, НЕ единорожьими амбициями.

Дайте нам денег дяденьки? Мы приходили в банки, мы приходили на встречи, мы искали всяких чуваков желающих инвестировать, однако после моего “питча” (бл ненавижу) о нашей “косметической компании” стабильно показывающей 33% роста в год, что по Американским меркам анбеливибл крутобл, но для силиконовки зефирка на палке — я видела отсутствие интереса и перевод темы и снисходительный взгляд про “девачкавый бизнос”. Этим ребятам подавай конкурента убера-лифта или на худой конец теслы-хуеслы с ростом в 500% в месяц минимум.

Знаете, что мы делали? Мы брали кредиты. В простом банке. С грабительских револьверных карт и ставками 24-29% годовых. Как в России. И выжили. Потому что никаких нормальных “кредитов на развитие” для предпринимателей банки нам по началу не давали. Почему? Потому что оказывается, мы слишком “рискованный” бизнес. Ух-ты. А стартап про выжимание сока из пакета, оказывается вполне себе железобетонная версия. Зуб даю. При всём при этом, у нас есть абсолютно прозрачная бухгалтерия и “все необходимые лицензии и сертификаты”. Это примерно всё, что вам нужно знать про дружелюбность Долины к новым честным бизнесам.

Как правильно заметили в комментариях к ролику Дудя на ютубе — “Спасибо вам за то, что теперь я чувствую себя полным говном”. И это правда. После просмотра такого перекошенного сладкого пирога складывается ощущение, что ты в своей жизни не сделал ничего, у тебя нет даже никакого завалящего маскарада, только одна медицинская маска на всю семью и то быстро до магаза добежать.

Ребята герои постарались быть максимально подробными, открытыми и честными. Только вот вопросы, Юра задавал не те и совершенно не понимал куда копать и как раскрывать тему. Единожды оседлав свой стопроцентный подход и используя ВАУ-эффект и в хвост и в гриву, Дудь потерял самое главное — баланс. Николай Давыдов робко намекнул про устройство мира через “долги отдадут другие страны”… но Юра не стал хвататься за эту соломинку. Наверное не понял глубины мысли и точности формулировки.

А теперь давайте перевернём карту и поговорим о хорошем.

Зачем же мы тогда приехали в эту Долину и зачем ели этот кактус три года? Зачем мне были нужны эти пытки калёным железом и вытравливание кислотой старых принципов и привычек поведения? Да потому, что я как и многие ребята, в том числе и из этого видеоролика рвались сюда, потому что мы искренне верили, что физическое перемещение своего тела и души в этот конгломерат высоких технологических компаний, физически изменит мою жизнь.

И знаете. А ведь так оно и есть.

Долина убивает слабых и сворачивает в бараний рог гибких. Долина любит только молодых (и глупых) капитанов Америки, ну или на худой конец умельцев, готовых работать за еду, помогая строить очередной костюм железного человека (который ваще только на один сезон нужен был).

Долина перегрета деньгами. Долина чудовищно несправедлива. Долина ломает хребты и не терпит плакс. В долине нет никакой взаимопомощи и нет никакого “комьюнити”. Все сами по себе и себе на уме. “Здесь всё просто так, кроме денег”.

Здесь мягко стелят и кормят в столовке, но спрашивают за метрики продаж как на допросе в гестапо. И не дай бог ты не достигнешь необходимых цифр, вылетишь в трубу быстрее скорости роста акций Тесла. Это всё выковывает только самых лучших из лучших, умеющих адаптироваться и учиться буквально на бегу. Если ты не родился с золотой ложкой во рту и у тебя нет никаких возможностей допустить “gap year” (взять перерыв на годик-другой) — тебе крышка.

И так должно быть. Лучшие из нас, самые раненые из нас и самые битые. Нет никакого волшебного эликсира и тайной тропы в Золотую Долину. Есть только пахота и осознание того, что здесь строить бизнес намного сложнее.

Почему не поговорили про допинги? Элементарно, почему не раскрыли тему наркоты в Долине? Да тут куча народа сидит на кислоте, аяуяске, плавает в солевых ваннах (загуглите), уважает экстази и долбит траву ТОННАМИ, особенно после официального лигалайза. Да это же совершенно по другому раскрыло бы тему! А сколько народу жрёт всякие ускоряющие мозг таблетосы, как в фильме “Области тьмы” и тут речь вообще не про энергетики с безобидным кофеином. Или вот ребята поныли про отсутствие бап в долине. Да госспади, а почему не рассказали про элитный эскорт? Почему не рассказали про охотниц за головами (кулхацкеров) приезжающих со всего света? И кстати, всегда добивающиеся своего, надо отдать им должное.

Почему не рассказали о том, что при съеме жилья у тебя в договоре отдельным пунктом прописано, что нельзя притаскивать мебель с гаражных распродаж за бесценок? Потому что тараканы и клопы в диванах. В центре, мать её, силиконовой столицы. Почитайте женские форумы в фб, где девушки делятся знаниями, как вывести клопов из супружеской постели. И еще термиты.

Почему не рассказал про секс в Долине? Вы вообще знаете, что ту дофига свинг-вечеринок как открытых, так и закрытых? Почему не нашли инсайдера и по этим темам? Как тут у чуваков за 40-50 сносит башню и они познают все прелести полиамории?

Блин Юра, давай-ка сделай домашнюю работу, а? Ты же миллиард просмотров тогда забабахаешь легко)))))

Я вам скажу так. Кремниевая Долина, это не только (ценный мех) стартапы и вотэвотвсё. Долина, это фактически вторая столица Америки. Здесь серьёзные ребята (взявшие в аренду ангар в Маунтин Вью на 50 лет, чтобы иметь доступ к соседней влётно-посадочной полосе и летающие приватными джетами туда-сюда порешать вопросы) работают бок о бок с другими ребятами из фэбээр и цээру. Думаете дали бы Серёже Брину тотально контролировать вэб-поиск всего мира без плотного “сотрудничества” из ВашингтонаДиСи? Нет? Вы всё еще наивно думаете, что РукаЛицо сам по себе стал такой крутой и не сливает ваши личные фоточки с любовницей в трусах (и вами в трусах любовницы) куда-то там в облако? А-а-а, вам и скрывать то нечего? Ну и правильно, чайку подлейте, а то остыл уже. Пирожки очень уж вкусные получились в этот раз, объеденье.

Оглядываясь назад, я безумно рада, что мы приехали строить свой стартап именно в Долину. Я не простила бы себе до конца жизни, если бы я не попробовала. Я бы всю жизнь считала, что чего-то упустила. Я рада, что мне пару десятков раз ментально (и не очень) выпустили тут кишки.

В приватной беседе, все ребята из этого видео могут не переставая материться пару часов, рассказывая о “некоторых особенностях” Силиконовой Долины. Но по телеку ютуба это же показывать низзя.

Если честно, как по мне, так Юра Дудь рядом с этими ребятами всё равно выглядел дикарём из пещеры со своими вопросами про деньги. Его цель была шокировать и развлечь, в этом видео мало погружения в тему. Вернее как, Дудь конечно очень старался и он большой молодец. Наверное, он сделал максимум, что смог своей ментальностью и подходом. Но он опоздал с таким обзором лет на 10-12, теперь тут всё совершенно по другому. Но в России всё еще принято выкрикивать лозунги про светлое будущее, аджайл, комьюнити и дайвёрсити.

Ну как вечный гопарь же выглядишь!

Мотивирует? Да. Помогает поднять жопу с дивана? Нет. Ну, помогает первую неделю, но потом заряд угасает и нужен очередной укол окситоцина в ярёмную вену.

Это видео не даёт понимания, не даёт структуры, не даёт даже веры в себя. Оно удивляет, завораживает, обещает ложные блага и заштриховывает реальные проблемы.

Самый главный вопрос. На$… ЗАЧЕМ?

Зачем тогда люди едут сюда со всего мира? Вдруг оказалось, что это совершенно необходимо и с командой из Витебска на удалёнке, на Кипре можно построить единорога в АбуДаби с жёлтым оттенком Яндекса?

Может быть, просто потому, что тут дяденьки дают деньги? И даже можно не отдавать если не получится?

А вы как думаете?