Все, что вы хотели знать о смысле жизни — но боялись спросить

Простой трюк в заголовке заставляет вас ненадолго сфокусировать свое внимание. Есть всего несколько секунд, чтобы удержать этот взгляд и дальше, поэтому я начну сразу с тяжелой артиллерии:

Смысла жизни не существует. Вообще. Есть навязанные извне точки зрения с целью манипуляции вашим сознанием. Делайте — что хотите и что считаете нужным. Просто будьте готовы ко всему после этого.

Правильного выбора, так же не существует. Есть сделанный выбор и ответственность за него. Если кто-то думает, что получив от жизни очередную “развилку дорог” он может остаться на месте и не “совершать поспешных решений” — то на самом деле, вы просто совершаете выбор “остаться на месте”. И понесете за это заслуженное “наказание”. Нельзя просто так взять и остаться на скамейке запасных игроков в этом раунде. Мы все, всегда, 100% на поле в игре, до самого последнего тайма.

Свобода — это абстрактное понятие, имеющее свой собственный смысл для каждого человека в отдельности. Вы свободны только в рамках своей покупательской способности.

Личность человека на 91% состоит из паттернов поведения, навязанными и внедренными ему внешней средой и воспитанием. Элементарно поменяв среду обитания, можно так же (относительно) легко поменять и свое сознание. Легко, не означает безболезненно. Новый выученный язык добавляет вам в мозг еще одну личность. Но только в том случае, если вы захотите меняться и начать думать на этом языке.

Сила воли и способности данные вам при рождении — это единственное, что у вас есть своего. И даже это, обусловлено рандомной лотереей веселого лото ДНК. Вы не выбираете где и когда родиться, вы не можете выбрать семью и никакие другие параметры вашего “прихода” на эту планету. Даже если это не так, это недоказуемо никаким научным способом, следовательно, нет смысла даже рассматривать эти вероятности предметно. Если бы я до рождения могла всерьез выбрать существовать мне или нет, я бы выбрала второе.

Не существует никаких принципов и моральных устоев.

Любое “истинное” понятие можно легко трактовать в любую сторону, для удобства и необходимости “общества” в конкретный промежуток времени. Убив одного, вы преступник, убив сотню, вы маньяк, но когда убивают сотнями тысяч и миллионами — это священная война. Подискутируйте с разными людьми на тему эвтаназии.

Демоны внутри вас это вы сами и есть. Кормите ваших демонов, это единственный способ жить. Простое правило, на которое стоит ориентироваться — это зеркало в вашей ванной. Если вы научились видеть там друга, все остальное не имеет значения. Но часто, дорога на пути к себе настолько терниста и сложна, что большинство довольствуется маскарадными масками.

Запомните раз и навсегда — люди не равны. Это жестоко, но это правда. Родившись в семье миллионера рабовладельца, вы столкнетесь со сложностями вполне сопоставимыми со сложностями нищеброда из деревни, на своем пути по жизни. Испытаний ломающих или изменяющих психику в детском и подростковом возрасте почти невозможно избежать. Все предпосылки, всегда растут из детства, неважно насколько безоблачное или наоборот ужасное оно было. Оно было — и это уже травма.

Справедливости не существует. Кому то выпадает относительно счастливое взросление, а кого-то насилует собственный отец. Смиритесь. Это уже не важно. Единственное, что вы можете сделать, это неминуемо быстро поумнев и найдя в списке своих талантов “силу воли” — убраться подальше от этого ужаса на максимально возможное расстояние. Бывает, что перечень оказывается совсем коротким, а вы и читать-то толком не умеете.

Вы — это не то, что с вами сделали, Вы — это то, что Вы сделали с собой после того, как это сделали с Вами.

Вину придумали трусы. Если вы искренне убеждены, что поступаете правильно, сжигая неугодную нацию в печах — вам за это ничего не будет. Гитлер покончил собой не потому что осознал свою ошибку, он просто не хотел унижений, пыток и судебных процессов. Преступники почти никогда не испытывают искренних сожалений о содеянном и очень часто, повторяют свои преступления. Однако говорить на суде они могут все, что угодно.

Нормальность и адекватность — слова, которые возглавляют мой список самых бессмысленных слов в мире. Это нечто, чем трясут перед носом у всякого, кого требуется “поставить в стойло обыденности”.

Позитивное и негативное мышление. Свет и тьма, инь и янь. Одно не может существовать без другого. Если человек искренне стремиться “очистить сознание от негатива и думать только позитивно” — он идиот. Дуальность существует одновременно, везде и ничуть не страдает от того, что этого не признают.

Жизнь, в целом, полное говно. Психика человека устроена таким образом, что негативные моменты мы воспринимаем в 4 раза острее чем позитивные. Поэтому, даже если хорошего и плохого в мире ровно поровну, мы воспринимаем вторую часть намного интенсивнее. На этом ките стоит еще один кит СМИ. Негатив — это главная человеческая палка-погонялка. Морковка сзади мотивирует намного лучше, чем морковка спереди.

Гармония с Природой и другие “зеленые”. Человек, это инопланетянин и инородный вирус на планете Земля. Если создать идеальные условия для размножения, люди практически мгновенно, в исторических масштабах, расплодятся и с легкостью уничтожат эту смешную баночку Петри. Контроль рождаемости? По каким критериям? Попробуйте жить в гармонии с вулканами, цунами, землетрясениями и в тесном соседстве с дикими животными, НЕ изменяя среду вокруг вообще. Палка-копалка, собирательство, припадите к истокам. С планетой все в порядке, это людям пиздец.

Есть ли жизнь после смерти? Гораздо важнее вопрос, есть ли жизнь ДО смерти. Бессмысленные вещи. Нет никаких подтверждений этим утверждениям. Как только встретите первого человека, вспомнившего свои прошлые и будущие жизни, пришлите ко мне, нам надо пообщаться. Только сначала убедитесь, что у него есть с собой 100% доказательств его слов.

Случайность возникновения разума — главы из той же несуществующей книги. Утверждать искусственное происхождение человека так же невозможно, как и доказать обратное. У вас есть короткий отрезок времени, когда вы способны с разной степенью уверенности осознавать, что вы существуете как личность. Довольствуйтесь этим.

Теория единства сознания личности и разделение Единого Я на миллиарды Я, для получения опыта рождения и жизни в “школе Земля” — одно время сильно занимали меня. Максимум к чему я пришла, это к тому, что самоубийство согласно этой теории, не является ничем противоестественным. Каждое Я имеет полное право завершить свой отрезок получения опыта в любое время. Без последствий и санкций “даунгрейда”. Красивая теория. Недоказуемо.

Время существует только для нас и измеряется скоростью изменений и реакции на окружающие раздражители. Мы все медленно горим, окисляясь кислородом, до самой смерти. Парадигма, согласно которой, время не имеет начало и конца означает, что все события, прошлые и будущие (в нашем понимании) во вселенной происходят здесь и сейчас. Одновременно. И вселенная Шредингера одновременно есть и ее уже нет. Часы измеряют не время, а сами себя. Все люди живут с разной скоростью и старея, замедляются до черепашьего ползания. Это напрямую связано со скоростью работы нашего мозга, если сознание способно впихнуть большее количество обрабатываемых и усваиваемых событий, вы молодец и умеете жить быстро.

Религия. Отличная штука. Создана для тех, кто слишком слаб, или не способен, или не хочет принять ответственность за свою жизнь на себя.

Человек рождается и умирает в одиночестве. Между этими двумя точками Пустота. Сотканная из вибраций, иллюзия реальности. Одиночество — это единственное из реального, что у нас есть. Мы всегда разговариваем сами с собой и нет доказательств обратного.

Дети. Зачем вы рожаете детей? Это святое, вы правы, не трогаю. Только помните, когда вы говорите, что дети нужны для: подать руку в старости, нужно о ком то заботиться, я должен вырастить себе приемника, это мой смысл жизни — вы говорите не о детях. Вы говорите о себе. Вы решаете свои сугубо личные проблемы. Дети здесь выступают только в роли инструмента удовлетворения ваших собственных желаний. Как насчет перенаселения? Стрессов, опасностей, вероятности болезней, отклонений? Вы готовы брать на себя такую ответственность? За ради чего? Как на счет, взять ребенка из приюта? В мире полно нуждающихся в родителях малышей. Нет? Хотите “своего собственного”? Я опять слышу голос вашего Эго. Дети тут совершенно не причем.

То, что нас убивает, нас убивает, а то что не убивает, не убивает. Сильнее нас самих, мы делаем сами.

Удовольствие — это единственный разумный повод для существования.

Если вы выбираете разрушение личности в алкогольном и наркотическом угаре — но вам здорово, “good for you!”. Никто не в праве указывать вам, что вам делать и как. Получаете удовольствие от работы? Безудержного распутного секса? Созидания? Строительства “мира во всем мире”? Продолжайте!

Помните, ваш путь, ничем не лучше и не хуже любых других способов “окислиться”. Любой доказывающий перпендикулярную вашей точку зрения — врёт и в очередной раз доказывает сам себе “об вас” собственные проекции.

В конечном итоге перед самой смертью, вы будете думать только об одном — как весело и приятно вы прожили эту смешную, страшненькую жизнь.

Будет иметь значение только одно, — нашли ли вы самого важного, любимого и красивого друга в своей жизни.

Самого себя.