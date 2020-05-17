{ 17 мая 2020 }

Война с западной прессой

Рубрики: [Фейсбук]  
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У нас телевизор начал очередную войну с западной прессой. Тема: статистика и смертность.

Нас обвиняют в том, что мы занижаем. А мы не занижаем, просто мы справляемся гораздо лучше.

Не знаю уже, в курсе ли западная пресса, что мы тут с ней воюем. Мне, собственно, в данной ситуации дела особого нет. Я понимаю все геополитические последствия, но почему никто не думает о последствиях внутренних?

Нехай себе клевещут. Пусть с ними Маша Захарова разбирается, раз уж дебаты с Навальным больше не занимают ее рабочий день.

Но есть вопросы, на которые нужно отвечать перед своими гражданами. Не перед Трампом с Меркель, а перед дядей Васей и тетей Машей. Ну, или перед тетей Фаридой или дядей Замиром.

Тут глава Дагестана Владимир Васильев озвучил некоторые цифры. Тринадцатого мая. Официально, в интервью. Есть видео. Ссылка — первым комментарием.

Господин Васильев сказал, что в Дагестане от коронавируса умерло 26 человек (на 13 мая, а на сегодня — 27).

А от внебольничной вирусной пневмонии — 481 человек. Т. е., вирусная пневмония унесла жизней в 18,5 раз больше, чем ковид.

При этом заболеваемость пневмониями в республике выросла в апреле этого года по сравнению с апрелем прошлого года на 33,6%.

Единственное, чего господин Васильев не сказал: смертность от этих пневмоний выросла пропорционально (то есть, 33,6% по сравнению с предыдущим годом) — или как-то иначе?

При этом господин Васильев говорил откровенно, насколько это может вообще делать человек в его положении.

Он прямо сказал: окончательную причину смерти у нас устанавливает патологоанатом. Только он дает финальное заключение. Об этом и по телевизору говорят, и говорят, что у нас патологоанатомы дают заключения обо всех.

Как видим, уже не так. Потому как вот какое дело: в Дагестане вскрывают не более 3% умерших. Потому что это… Как сказать? Национальные особенности. Васильев об этом говорит, официальное лицо.

«А потом про этот случай раструбят по Би-Би-Си».

Видите ли, у многих наших деятелей некое магическое мышление. Само слово «ковид» будто их завораживает. Да плевать, пусть специалисты определяют. Эпидемия вирусной пневмонии звучит проще, лучше, безопаснее? Давайте статистику по ней.

Вы ж не перед ВОЗ должны отчитываться.

Ольга Туханина


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