Война с западной прессой

У нас телевизор начал очередную войну с западной прессой. Тема: статистика и смертность.
Нас обвиняют в том, что мы занижаем. А мы не занижаем, просто мы справляемся гораздо лучше.
Не знаю уже, в курсе ли западная пресса, что мы тут с ней воюем. Мне, собственно, в данной ситуации дела особого нет. Я понимаю все геополитические последствия, но почему никто не думает о последствиях внутренних?
Нехай себе клевещут. Пусть с ними Маша Захарова разбирается, раз уж дебаты с Навальным больше не занимают ее рабочий день.
Но есть вопросы, на которые нужно отвечать перед своими гражданами. Не перед Трампом с Меркель, а перед дядей Васей и тетей Машей. Ну, или перед тетей Фаридой или дядей Замиром.
Тут глава Дагестана Владимир Васильев озвучил некоторые цифры. Тринадцатого мая. Официально, в интервью. Есть видео. Ссылка — первым комментарием.
Господин Васильев сказал, что в Дагестане от коронавируса умерло 26 человек (на 13 мая, а на сегодня — 27).
А от внебольничной вирусной пневмонии — 481 человек. Т. е., вирусная пневмония унесла жизней в 18,5 раз больше, чем ковид.
При этом заболеваемость пневмониями в республике выросла в апреле этого года по сравнению с апрелем прошлого года на 33,6%.
Единственное, чего господин Васильев не сказал: смертность от этих пневмоний выросла пропорционально (то есть, 33,6% по сравнению с предыдущим годом) — или как-то иначе?
При этом господин Васильев говорил откровенно, насколько это может вообще делать человек в его положении.
Он прямо сказал: окончательную причину смерти у нас устанавливает патологоанатом. Только он дает финальное заключение. Об этом и по телевизору говорят, и говорят, что у нас патологоанатомы дают заключения обо всех.
Как видим, уже не так. Потому как вот какое дело: в Дагестане вскрывают не более 3% умерших. Потому что это… Как сказать? Национальные особенности. Васильев об этом говорит, официальное лицо.
«А потом про этот случай раструбят по Би-Би-Си».
Видите ли, у многих наших деятелей некое магическое мышление. Само слово «ковид» будто их завораживает. Да плевать, пусть специалисты определяют. Эпидемия вирусной пневмонии звучит проще, лучше, безопаснее? Давайте статистику по ней.
Вы ж не перед ВОЗ должны отчитываться.