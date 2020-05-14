Белорусская народная сказка «Батька»

У Батьки все опять в порядке,
А как иначе быть могло?
Он начинает день с зарядки,
В хоккей играет всем назло.
Он самый храбрый батька в мире,
Он презирает рак и СПИД,
Во время общей пандемии
Ему неведом и ковид.
Его крестьяне, торжествуя,
Набили бульбой закрома,
Живет рабочий без буржуя
И безработицы нема.
В его стране всего хватает,
Текут в ней реки молока,
И злой черкес там не стреляет
В простых фанатов «Спартака».
Там бороздят сельхозмашины
Леса, пригорки и поля,
От заготовок конюшины
Аж прогибается земля.
Любой чекист живет там сыто,
И Батьке преданный вполне,
Он косит, как дивчина жито,
Ростки коррупции в стране.
Там нету пробок на дороге,
И, не заботясь о деньгах,
Там даже зэк живет в остроге,
Как в Куршевеле олигарх.
Газовщики там балом правят –
Работая, как Робин Гуд,
Они «Газпром» российский грабят,
Но деньги бедным отдают.
И за такую вот сатиру
На белорусскую страну
Поэту там дают квартиру,
Машину, дачу и жену!