Белорусская народная сказка «Батька»

У Батьки все опять в порядке,

А как иначе быть могло?

Он начинает день с зарядки,

В хоккей играет всем назло.

Он самый храбрый батька в мире,

Он презирает рак и СПИД,

Во время общей пандемии

Ему неведом и ковид.

Его крестьяне, торжествуя,

Набили бульбой закрома,

Живет рабочий без буржуя

И безработицы нема.

В его стране всего хватает,

Текут в ней реки молока,

И злой черкес там не стреляет

В простых фанатов «Спартака».

Там бороздят сельхозмашины

Леса, пригорки и поля,

От заготовок конюшины

Аж прогибается земля.

Любой чекист живет там сыто,

И Батьке преданный вполне,

Он косит, как дивчина жито,

Ростки коррупции в стране.

Там нету пробок на дороге,

И, не заботясь о деньгах,

Там даже зэк живет в остроге,

Как в Куршевеле олигарх.

Газовщики там балом правят –

Работая, как Робин Гуд,

Они «Газпром» российский грабят,

Но деньги бедным отдают.

И за такую вот сатиру

На белорусскую страну

Поэту там дают квартиру,

Машину, дачу и жену!