Путин сказал:

1. Бейте Собянина. Ну, и губернаторов. Я вас отпустил на свободу — остальное на их усмотрение.

2. Те губернаторы, которые решат закрывать предприятия, должны помогать им из региональных бюджетов. Ванга: никто не будет закрывать, все будут кроить статистику по ковиду.

3. Умываю руки.

Иными словами, мы в конце марта ввели недокарантин, который общими усилиями саботирующих элиток не сработал никак. Я молчала, пока они говорили. Они плакали о стариках, которые не могут выйти погулять, а я этих стариков каждый день видела на улицах в тех же количествах, что и раньше. Они кричали о детях, которые не могут дышать воздухом — а я видела этих детей на улице постоянно, хотя на детской площадке висит веревочка.

Так что все эти мудовые рыдания были враньем, конечно. Речь шла о денежках, о чем же еще. И о денежках больших (сюда же причитания о голодных смертях).

Собственно, индекс самоизоляции в наших городах-миллионниках был во многих случаях не выше, чем в Минске. Но там никаких мер не вводили, а у нас, типа, ввели.

Результат мы видим: третье место по инфицированным. Теперь есть возможность бороться за второе. А там, кто знает?

Президент говорил много. Думаю, большинство услышало одно: кончено, свобода. Завтра они пойдут на улицу, там их будут штрафовать. Кто виноват? Местный держиморда.

Эпидемию пускают на самотек. Властям — что? Они посмотрели, против чего протестуют люди. Не только у нас, во всем мире: против карантина. Ну… Ладушки. Вернемся, по обыкновению, к деньгам.

Беда лишь в том, что люди — существа странные. Карантина они не хотят. Это результаты соцопросов. Большинство (процентов 60) против всякой самоизоляции. Спасибо диссидентам. С конца марта изменилось соотношение. Раньше большинство было за карантин. Хотя заболевших теперь во много раз больше, как и умерших.

Но! Тот же опрос говорит, что люди сами не собираются ходить в места массового скопления. Откроете свои ресторанчики, откроете свой малый бизнес — а клиентов-то и не будет. Такая вот загогулина. Ради этого надо было рушить все консенсусы на свете.

Ладно. Спасение утопающих, господа, вчера, сегодня и завтра в наших же мозолистых руках. Как и все остальное.