«На Париж»: Страховщик в роли кинорежиссера

Страховщик в роли кинорежиссера — это сила. И надежда кинематографа. Фильм «На Париж».

Вы знаете, кто такой Сергей Саркисов? Вряд ли. Я тоже не знал. Оказывается, мало того, что он миллиардер, владелец компании «Ресо— страхование» и американского продюсерского центра «Блиц филм» изготовления роликов, рекламы и так далее — он еще СЦЕНАРИСТ И КИНОРЕЖИССЕР,

А что такого? Вот такой творческий человек. Работал, работал, копил копеечку к копеечке — и бац…Выскочило. Творческое начало. Гениальность такая. Нам ли осуждать? Тем паче товарищ закончил в 2015 году Высшие режиссерские курсы. Наверно, с отличием. Потому что сразу же на свой дебютный фильм «На Париж» тут же получил от Министерства Культуры ( нашего, а не американского) — три миллиона долларов. А что ж вы хотели — на свои что ли он будет ваши фильмы про войну снимать? Дурака нашли.

Фильм мне понравился. Редко такое увидишь. Надо сказать, что мы сейчас, просмотрев все фильмы на военную тематику, на деньги, раздаваемые щедрой рукой МинКультом научились разбираться в сортах дерьма. Это — дерьмо привокзального сортира.

Хотя для артистов деньги все равно не имеют запаха. А там — сплошь звезды. И Литвинова, и Маковецкий, и Певцов, и Ефремов. Всех — букетом — купил Саркисян. Наверно, точно на оплату пару миллионов долларов выделил. Потому что в таком фильме надо особое мужество сняться.

Сначала — очень оригинальный ход — начало, так сказать. Съемки из обзорного танкового окошка — как будто танкисты смотрят. Потому что главный герой — это танкист, памяти которого и посвящен фильм. Реальный танкист, реальный герой. Вот только хорошо, что не смотрел. И родственники тоже.

Но о фильме.

Хороша операторская работа — фанерный танк — прям как настоящий. Фанерный. Зато кричат здорово. И въезжают непонятно куда, но там фашисты заседают. Тут же танкисты размахивают пистолетами, стреляют — падают. А фашист главный перчатку кожаную горящую так элегантно в камин бросает. Наверно, это сон был такой. А может, режиссерская находка. Неизвестно.

Потом действие переключается на госпиталь. Там главный танкист содрогается в любовном томлении с медсестрой. Натурально так. Она его ножками обхватывает, постанывает. Все как в фильме Богомолова.

И тут — война кончается. Объявление. Все радуются в госпитале. Медсестра плечиками завлекательно поводит. Главный танкист — артист Певцов — уже в гимнастерке ей объясняет, что все — конец войне. А он ее найдет. Но она не верит. Я почему-то тоже.

Затем танкист отправляется в часть.

Орет немного матом и где-то находит мерседес с немцами. С генералом. Вот едет себе генеральская машина с эсесовцами — никто ее не видит — а наш бравый танкист — раз — и высаживает их. А сам — за руль. Главный эсесовец горько так говорит, вот, дескать, дикие скифы.

Затем Певцов насаживает в машину трех девушек. Медсестер. Тоже задорных. Которые про жену его интересуются и тут же объясняют, что ничего — война все спишет.

Сюжет раскаляется на глазах. Он возвращается в свой батальон. А его экипаж рыбку ловит — тут же танк стоит зачехленный. Комбат, конечно, в сосиску пьяный. Потому что он — Михаил Ефремов. Натурально так получилось. Совсем лыко не вяжет, паразит.

Тут же неприятности — какого-то Кузю забрала контрразведка — куда ж без нее? Но с Кузей как-то неясно. Ну забрали и забрали. Певцов только лицом дрогнул.

Тут же во время пьянки обсуждают женщин и картину, которая, как я понимаю, трофей комбата. Дескать, и женщина на картине хорошая — средневековая, и Париж ничего. Там их тоже есть. И решают они все податься до городу Парижу. Всего 970 км. Когда еще случай представится?

Едут они, конечно, наблюдая идиллические картины — ну какая война -то там? Козочки, газончики подстриженные. Домики симпатичные.

И вот добрались до городу Парижу. А там — дом с красными фонарями. И сама Рената Литвинова. Мамка заведения. Сначала-то, конечно, рейхсмарки требует. Но соглашаются на тушенку и спирт. Потому что у нее мама — русская. Это как знак качества, наверно.

Ну, как водится, у советских танкистов — оргия с проститутками. Но такая — наша. Широкая, с размахом. С романсами. Проститутки плачут и клянутся в любви к русским.

Тут их тепленьких и хватает особый отдел. За жабры. неопнятно кто — но кровавые энкэвэдэшники. Или смершевцы. Там — мутно все. Но сам Маковецкий. И везет Певцов этого особиста в своей трофейной машине — у того по-видимому с техникой плохо. Везет обратно в танковую бригаду.

Потом все хорошо получается. Вроде как. Я устал смотреть. Гениальность страховщика-режиссера просто даже на мозги бьет. Могу что и соврать — уж больно сюжетная линия заковыристая. Он же еще и сценарист своего фильма. Такой вот талант — на все руки от скуки.

Вот только меня волнует несколько вопросов

1) Минкульт деньги всем раздает — по три миллиона долларов— или только страховщикам? И где они свои машины страхуют? неужели у Саркисяна в «Ресо»? А может и Минкульт им застрахован?

2) Зачем ставить в начале развесистой клюквы имя настоящего танкиста, в память которого и сварено это варенье?

3)Не стыдно ли было Добронравову, Певцову и Маковецкому сниматься в этой галиматье? Или деньги не пахнут?

4) А имеет ли шанс получить деньги на дебютный фильм какой-нибудь талантливый кондитер? Вдруг «Торты от Палыча» — тоже захочет поснимать? Или владелец «Крабовых палочек» найдет в себе задатки режиссера? Как с ними-то быть?

Ну и напоследок — сам себе удивляюсь — зачем это писал? Кому это нужно? Там же ссы в глаза — Саркисяну роса. Да и Минкульту— тоже. Деньги к деньгам. Лапки -то загребущие.