Эфир Собчак с Варнавой

Ну, Варнава и Варнава — шоувумен, говорят. Не моя печаль.

Но Ксения Анатольевна реально крутая!

Только сунула нос в одну из двух гардеробных комнат в квартире Варнавы, той, которая, артистка, говорят — сразу распознала всех знаменитых портняжек ее тряпочек: Тютькин, Шмутькин, Гладкопопова…

Повосхищалась вместе с Варнавой отечественными умельцами кройки и шитья, что политически выглядело абсолютно правильно.

Поразило глубокое знание предмета!

Такой президент нам нужен!

Зайдет Ксения Анатольевна, скажем, на ферму и сразу, ее не проведешь, всех тамошних коров по породам:

— Джерсейская, голштинская, айрширская!..

Или в курятник заглянет:

— Леггорн, араукана, ломан браун…

Фигню какую ей не впаришь!

И с народом разговаривать умеет!

Как она Варнаве, которая, артистка, говорят:

— Драть тебя надо! Е@ать!..

Вот это по-нашему!

И о насущном она простой народ всегда выслушает: рассказывает ей Варнава, как сисяндры свои уменьшала, показывает, где резали — Ксения Анатольевна вникает, интересуется подробностями.

Скорее бы президентские выборы — уж очень мне хочется за Собчак голоснуть!