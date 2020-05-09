Эфир Собчак с Варнавой

Ну, Варнава и Варнава — шоувумен, говорят. Не моя печаль.
Но Ксения Анатольевна реально крутая!
Только сунула нос в одну из двух гардеробных комнат в квартире Варнавы, той, которая, артистка, говорят — сразу распознала всех знаменитых портняжек ее тряпочек: Тютькин, Шмутькин, Гладкопопова…
Повосхищалась вместе с Варнавой отечественными умельцами кройки и шитья, что политически выглядело абсолютно правильно.
Поразило глубокое знание предмета!
Такой президент нам нужен!
Зайдет Ксения Анатольевна, скажем, на ферму и сразу, ее не проведешь, всех тамошних коров по породам:
— Джерсейская, голштинская, айрширская!..
Или в курятник заглянет:
— Леггорн, араукана, ломан браун…
Фигню какую ей не впаришь!
И с народом разговаривать умеет!
Как она Варнаве, которая, артистка, говорят:
— Драть тебя надо! Е@ать!..
Вот это по-нашему!
И о насущном она простой народ всегда выслушает: рассказывает ей Варнава, как сисяндры свои уменьшала, показывает, где резали — Ксения Анатольевна вникает, интересуется подробностями.
Скорее бы президентские выборы — уж очень мне хочется за Собчак голоснуть!