Церковь и пандемия

Сложное дело хвалить начальников, но в тех случаях, когда они тебе и не начальники вовсе, и к тому же действительно повели себя хорошо, — это легко.

Так что я должен сказать, что митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в дни карантина оказался, что называется, на высоте своего положения.

Во-первых, он сразу закрыл Псково-Печерский монастырь, чего не сделали вовремя ни в Дивеево, ни в Сергиевом Посаде, ни в Киеве, и результатом чего стали болезни и смерти.

Во-вторых, он освободил своих священников от епархиального сбора — вместо того, чтобы выжимать из них последнюю копейку, как это, увы, бывает принято в иных случаях.

И, наконец, он сам — без всяких лукавых ссылок на посторонних, — закрыл свои храмы от прихожан.

Сначала организовал службы на улице, а потом, когда фундаменталистски настроенные деятели опрокинули эту идею, упрямо набив людей в церкви, — ввел полный карантин.

И — это самое главное — взял на себя ответственность за происходящее, не стал скрываться в кустах, мол, вот если бы не губернатор, если бы не санитарный врач, то я бы никогда и тому подобное

Нет, Тихон сказал прямо и от себя: не по приказу светских властей, а именно из христианской любви к ближнему ходить сейчас на службы — не надо.

Аккуратно сказал, в тех выражениях, которые уместны для митрополита, но вполне однозначно.

«Как мне говорили несколько человек, сравнить вот эти страдания от удушья они не могут ни с чем, пережитым ими за их жизнь. К сожалению, у нас немало людей, которые этого абсолютно не понимают. Легкомыслие если не запредельное, то оно все равно весьма и весьма присутствует в нашей жизни».

И —

“Мы не станем причиной распространения болезни, страданий, несчастий, а иногда и смерти для своих ближних.

Берегите друг друга. Не рискуйте заболеть и передать болезнь другому человеку, и стать источником его страданий, и может быть даже невольным его убийцей”.

Это именно то, что мне хотелось услышать от архиерея в эти мрачные дни, которые дополнительно омрачает вой невежественной толпы.

Но не надо бояться толпы, всех этих зилотов, будь то крайние ревнители благочестия или гражданские их аналоги.

Только тот может быть хорошим политиком, кто умеет пойти против своей аудитории, если это нужно.

И не только политиком.

Дай-то Бог, чтобы и все остальные начальники вели себя так.