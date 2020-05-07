Народ в вирус не верит

Народ, как известно, в вирус не верит.

Если в интеллигентской и буржуазной среде — весь этот наш мыдл-класс — серьезность эпидемии признают почти все, то среди так называемых «простых людей» проблему понимают, по большей части, одни взрослые женщины.

Те самые женщины, у которых муж нажрался, упал в канаву и помер в страшно сказать каком возрасте, а они потом еще тридцать лет на пенсии спокойно живут.

А в целом — не верят.

Дело в том, что наша нынешняя трагедия содержит минимум шоу.

А примитивное сознание — оно нуждается в ярком, душераздирающем, незабываемом шоу, чтобы понять серьезность положения.

Ну, заболел человек у себя в квартире на восемнадцатом этаже, тихо лежал на кровати.

Потом приехала скорая, быстро забрала его, увезла далеко и спрятала за закрытой дверью.

Все происходит как под специальным плащом-невидимкой.

И потому простому человеку кажется, что раз так, то и нет ничего, все придумали то ли американцы, то ли китайцы, то ли Путин, то ли Ротшильд, то ли рептилоиды.

А вот если бы, например, началась бомбежка или случились теракты (примечание для тупого читателя: нет, я не призываю к терактам или бомбежкам, и не желал бы такой перспективы никому) — тут, разумеется, люди бы сразу все поняли.

Пыщ! Пыщ! Все взрывается, грохот, руины, огонь, крики, на улице лежат трупы, — как не испугаться, как не понять?

При этом количество раненых и убитых от этих бомбежек и терактов — может быть даже меньше, чем число погибших и серьезно пострадавших от вируса.

Уже очевидно, что эта эпидемия в любом случае превзойдет по ущербу масштабы войны на Донбассе, а если дело пойдет не самым лучшим образом, то приблизится и к потерям в чеченских войнах (на русской стороне, по крайней мере). Американцы уже обогнали свой Вьетнам, а англичане — приближаются к цифрам своего «Блица» 1940 года.

Но ведь это же совсем другое.

Потому что там везде был «пыщ-пыщ».

А тут — какие-то «микроорганизмы».

Ничего не поделаешь: способность связывать воедино абстрактные, материально неощутимые факты, идеи и образы — с собственными чувствами, с эмпатией и тревогой что за себя, что за других, — это свойство культуры.

Вкладывай, товарищ правительство, деньги в образование, и тогда поймет человек, зачем ему карантин.