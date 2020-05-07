Народ в вирус не верит

Народ, как известно, в вирус не верит.
Если в интеллигентской и буржуазной среде — весь этот наш мыдл-класс — серьезность эпидемии признают почти все, то среди так называемых «простых людей» проблему понимают, по большей части, одни взрослые женщины.
Те самые женщины, у которых муж нажрался, упал в канаву и помер в страшно сказать каком возрасте, а они потом еще тридцать лет на пенсии спокойно живут.
А в целом — не верят.
Дело в том, что наша нынешняя трагедия содержит минимум шоу.
А примитивное сознание — оно нуждается в ярком, душераздирающем, незабываемом шоу, чтобы понять серьезность положения.
Ну, заболел человек у себя в квартире на восемнадцатом этаже, тихо лежал на кровати.
Потом приехала скорая, быстро забрала его, увезла далеко и спрятала за закрытой дверью.
Все происходит как под специальным плащом-невидимкой.
И потому простому человеку кажется, что раз так, то и нет ничего, все придумали то ли американцы, то ли китайцы, то ли Путин, то ли Ротшильд, то ли рептилоиды.
А вот если бы, например, началась бомбежка или случились теракты (примечание для тупого читателя: нет, я не призываю к терактам или бомбежкам, и не желал бы такой перспективы никому) — тут, разумеется, люди бы сразу все поняли.
Пыщ! Пыщ! Все взрывается, грохот, руины, огонь, крики, на улице лежат трупы, — как не испугаться, как не понять?
При этом количество раненых и убитых от этих бомбежек и терактов — может быть даже меньше, чем число погибших и серьезно пострадавших от вируса.
Уже очевидно, что эта эпидемия в любом случае превзойдет по ущербу масштабы войны на Донбассе, а если дело пойдет не самым лучшим образом, то приблизится и к потерям в чеченских войнах (на русской стороне, по крайней мере). Американцы уже обогнали свой Вьетнам, а англичане — приближаются к цифрам своего «Блица» 1940 года.
Но ведь это же совсем другое.
Потому что там везде был «пыщ-пыщ».
А тут — какие-то «микроорганизмы».
Ничего не поделаешь: способность связывать воедино абстрактные, материально неощутимые факты, идеи и образы — с собственными чувствами, с эмпатией и тревогой что за себя, что за других, — это свойство культуры.
Вкладывай, товарищ правительство, деньги в образование, и тогда поймет человек, зачем ему карантин.