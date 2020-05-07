Умные страусы

Здравомыслящие люди — это страусы. Как только что -то идет вразрез с их представлением о мире — тут же голову в песок.

Или начинаются фантазии на тему — материальное объяснение понятного им окружения.

У меня был знакомый — маститый нарколог. Он писал диссертацию о делирии тременс ( белой горячке).

То есть в наркологии существует понятие — что это иллюзорные галлюцинации отравленного мозга.

Мой знакомый усомнился в этом, потому что его тридцатилетняя практика говорила несколько о другом. А именно — у всех алкоголиков видения были практически одинаковые — чертики обладали единой внешностью и одинаковым характером.

Тактильные ощущения же сопровождались физическим поражением организма — ожог с волдырями, прикосновения с зудом и так далее

То есть, он обосновал на многолетних наблюдениях свою картину белой горячки — ослабление защитного поля мозга в результате воздействия этилового спирта и снятие замочков отдельных секторов. Дескать, мозг обретает способность видеть ранее запретный мир. Вступает с ним в непосредственный контакт.

Естественно, диссертацию зарубили. Его обозвали фантастом. Как сейчас Никиту Михалкова.

Сам нарколог запил. Думаю — с целью ощутить белую горячку во всей своей прелести и насладиться собственными выводами.

В общем — анекдот. Но в любом анекдоте есть свое зерно истины.

К чему это я? да все о том же — о сатанизме. Самое печальное — что он ЕСТЬ. И уже давно действует. Работает на свою победу. Пока кто-то отрицает, кто-то хлопает ушами, а остальные — засовывают голову в песок.