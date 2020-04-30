Волнения вахтовиков на Чаяндинском газовом месторождении Газпрома — важная веха в современном рабочем движении России.

Опыт, который приобретают люди во время таких событий — словно радиация. Работает очень долго.

То, что Чаянду не заметил Навальный и другие профессиональные революционеры в белых кедах, говорит только о том, какие они революционеры.

Кстати, расстояние от Чаяндинского месторождения до Бодайбо, где в 1912 году случился знаменитый Ленский расстрел, всего 292 километра. По местным меркам — рукой подать.

Никуда не деться от исторических ассоциаций.