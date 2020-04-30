Дети в кино

Детей снимать в кино — крайне сложно. Даже усердно хвалимый фильм «Чучело» талантливейшего Ролана Быкова я не могу назвать удачным. В нем что-то есть наносное, игровое, надуманное.

А уж снимать военные и послевоенные фильмы с детьми — это запредельшина. И вот здесь Галибин мне напомнил забытого великолепного режиссера Гавриила Егиазарова.

То же отношение к деталям, образность, психологичность. Фильм 1982 года, но мало где упоминающийся — называется «Домой!» с Михайловым и Купченко.

По рассказу Платонова.

Сюжет прост, но психологичен. Во время войны семьи разлучены — мужья воюют, жены — выживают, воспитывая детей. И ждут.

Но человек -всегда человек. Ему всегда хочется любви. В любых условиях. На пути домой он встречает молодую женщину, в которую влюбляется сразу. И к которой его неудержимо тянет.

И все же возвращается к семье. К детям, которые его плохо помнят, и которые для него — тоже непривычны и чужды.

И тут он находит зацепку — жена была неверна ему. Позволила постороннему мужику ей помогать, воспитывать его детей. И он даже рад — распаляя себя наносной ревностью, он уже решил — ухожу.

Михайлов здесь великолепен. Вот уж не испортит ни одной роли. Да и Купченко — тоже.

И он собирает вещи — уходит. В праведном гневе. И для себя, и на публику.

И все же. все же. Фигурки детей, бегущих по полю рвут его сердце.

Он остается.

Здесь самое интересное — даже не мелодрама супругов, а образы детей. Зримо, объемно, трогательно. И еще раз поражаюсь — как играют, как проживают роль.

Вот что значит — традиция, передающаяся от одного режиссера — другому. И какое счастье, что Галибин смог, нашел, продолжил эту ниточку СМЫСЛОВОГО кино в послевоенных фильмах.

А фильм — да, на нашем ТВ его не показывают. Забыто.