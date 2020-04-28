Правда «Золотой рыбки»

Почему правда А. Галибина — режиссера «Золотой рыбки» не раздражает, а рвет душу?

Потому что это ПРАВДА. Не та вымученная, лживая псевдоправда о кровавых чекистах, бешеных псах и бедных узниках режима, которая льется на нас с экранов под видом «открывания глаз», а та, что была в НАШЕЙ невыдуманной истории.

« Золотая рыбка» — это фильм о послевоенной жизни в Киргизии. Туда эвакуировали ленинградку с двумя сыновьями -мальчишками. И фильм — опять же глазами детей. Нет, они не находятся в стороне — наблюдая. Они в гуще этой жизни, плоть от плоти ее. Они проживают ее, впитывают её и мужают в ней.

Галибин — мастер, непревзойденный Мастер абсолютно реального кино с детьми-актерами. Они НЕ играют, они живут в фильме. Ни единого фальшивого слова и жеста. Они — те. Послевоенные дети. Мудрые и наивные, грубые и нежно-доверчивые. НАСТОЯЩИЕ.

Чтобы выжить торгуют самодельными ковриками, пытаются заработать — помочь матери и больному отцу, лежащему в больнице после фронта — осколки пошли. И мечтают. О золотой рыбке. Потому что так хочется верить, что чудо возможно — и все станет хорошо. Отец вернется из лазарета, дед Юсуф не умрет, а безногий фронтовой калека-обрубок не будет заливать горькой приступы отчаяния.

Писать об этом фильме можно бесконечно — там каждый кадр, каждая сцена выверена и беспощадна точна. Психологизм героев во всем — в мимике, движениях, словах.

Резанул по сердцу инвалид-обрубок с гармошкой на рынке — сколько таких мы видели даже в 60-х. Эхо войны.

Сколько их было тогда — людей без рук, без ног, калеченых. С костылями, с деревяшкой вместо ноги.

Глядели мы на них исподтишка — жалея, стесняясь…

Особенно «тележечников». Половинки Иванов, Сергеев, Викторов. Они катили на своих самодельных помостах на подшипниках вместо колёс, отталкиваясь деревянными приспособами с ручками, привычно-устало. С грохотом и лязгом, напоминающим отзвуки той войны.

Из посёлка, окрестных деревень — каждый на свой промысел.

И для меня откровение этого фильма — Галибин ЭТО тоже помнит. И это рвет ему тоже душу. Так же, как и нам.

Что поразительно, в этом его фильме НЕТ чернухи. Как любой чистоплотный человек, он не будет смаковать мерзость деталей. А правда жизни есть.

И когда милиционер — смотрящий рынка, эдакая тыловая крыса — набрасывается на инвалида за слова песни”…добей меня Родина-сука…”, и когда он же — наглая харя, требует быстрой любви в кабинете от матери детей — это НЕ охаивание.

Это — мерзкая человеческая натура, дорвавшаяся до мало-мальски какой-то власти.

«Я здесь власть!!!» — трусливо рычит он, опасливо оглядываясь на портрет Сталина в своем кабинете.

И тут же отрезвляющее от подчиненного милиционера -киргиза: “Не трогай — посадят…”

Тяжело ли смотреть этот фильм? Нет. Это тоже лекарство. Только горькое лекарство. Не сладкое, как его следующий замечательный фильм «Сестренка».

Но тоже со счастливым концом — отец возвращается.

А смотреть этот фильм НЕОБХОДИМО. Это выдающееся кино от выдающегося зрелого Мастера. Доброго, чуткого, ранимого.

Спасибо, Александр Владимирович! Вы делаете НАСТОЯЩИЕ фильмы.