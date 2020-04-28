Шведский способ борьбы с COVID-19

В Швеции, которая не на карантине — тишь да гладь.

Моя племянница в маленькой деревушке около Стокгольма — 20 домиков. Четыре уже выставлены на продажу или аренду. Там жили пожилые люди. Все тихо-мирно… Просто их не стало. А на домиках — таблички.

Сами они — молодые тридцатилетние — переболели еще в феврале. Дома. Неделю с температурой, но оклемались.

О соседях не печалится — там люди не общаются друг с другом. От слова — совсем.

А вот на работе — умер гл. инженер -робототехник. 56 лет. Это печально — профи был. Но тоже не без приятных моментов — все вереницей пошли на повышение. С соответствующей зарплатой.

Поэтому она искренне удивляется — зачем эти карантины в России и Европе. Дети же не болеют и не умирают, да и здоровые люди — тоже иммунитет зарабатывают.

А пожилых и стариков — разве жалко? Ей — нет.

Я поинтересовался неделикатно — «а если бы твои родители -вот так — от ковида? Тоже не жалко? Или я?»

Она обиделась, дескать, как можно сравнивать каких-то стариков и своих родителей?

Ну хоть так.

А ведь все просто — вирус выбивает наиболее опытный и разумный сегмент людей — от 40 до… Без них — без этих аксакалов — намного будет легче управлять неокрепшим мозгом инфантов — вымывать из него совесть, эмоции, любовь, добро.

А вы — про мировой заговор… Как же без него? Вирус — такое же звено в этом содоме, который нам уготавливают.

Швеция — уже полуфабрикат. Бери и пользуйся. Вызрели.