Пандемия и гастарбайтеры в России

Завоз гастарбайтеров в Россию никогда не был обусловлен разумными объективными экономическими причинами, типа бурного экономического роста, за которым не успевает демография. Как это происходило в экономиках Европы или Соединенных Штатов.

У нас трудовая миграция остается родовой чертой отечественного капитализма, который рассматривает Россию как экономическую территорию, не имеет никаких социальных обязательств и интересуется исключительно размером собственной прибыли.

Минимальная стоимость рабочей силы для российской элиты всегда являлась единственным важным критерием, и никто этой логики в миграционной политике никогда не скрывал.

Помимо того, что в условиях эпидемии мигранты являются самой уязвимой социальной группой, они в любой момент могут стать и серьезной внутренней угрозой для стабильности страны.

Мигранты многочисленны, спаяны по этническому и религиозному признаку, а главное — им нечего терять. Они — те самые современные пролетарии, про которых говорили Маркс и Ленин.

Некоторые влиятельные силы сейчас пытаются повернуть ситуацию таким образом, что российское государство обязано взять на свое содержание миллионы гастарбайтеров. Не их работодатели, а именно государство, то есть все мы.

По прогнозам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, после окончания режима самоизоляции в России будет около 8 миллионов безработных. Для чего нам в такой ситуации чужие 8 миллионов, которые займут места наших граждан?

Остаться в России должны только те иностранцы, ответственность за которых полностью готов взять на себя работодатель. Всех остальных, кто не попадет в эти списки, необходимо — депортировать.

У правительства сегодня есть уникальная возможность решительно и с минимальными издержками решить проблему трудовой миграции, которая как нарыв зрела на экономике России много лет. Не говоря уже о том, что национальное правительство просто обязано защищать, прежде всего, интересы своих граждан, а не «оффшорной» аристократии.