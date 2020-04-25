Разные боги

Бог консерваторов и Бог либералов — это два разных Бога.

Бог консерваторов — это строгий отец, который буквально стоит за твоей спиной здесь и сейчас.

И, скорее всего, Он собирается тебя наказать, если ты слишком зазнался или обленился, если решил, что ты как свободный и взрослый человек — выбираешь мороженое и телевизор, а не зарядку и школу.

И важно то, что Он буквально участвует во всем.

Он не чужд ни политики, ни эпидемий, ни бытовых мелочей, ни подсчета поклонов. И любое зло — это или счет, который Он выставил нам за грехи, или испытание, данное нам как Иову.

Но точно так же Он может и сотворить чудо.

Ведь утешение состоит в том, что Его суровость уравновешивается Его же готовностью вмешаться в дело на правильной стороне, помочь детям. Так, во всяком случае, говорят консерваторы — а им отвечают, что вы, мол, не в Бога верите, а в борьбу за власть и дисциплину от забора и до обеда.

Но это совсем не всегда справедливо.

Бог либералов, напротив, это добрый дедушка, который живет где-то далеко-далеко.

Он прощает, Он терпит, Он милует, Он вообще мало интересуется формальной стороной дела, а все больше любовью и милосердием. Это отцы воспитывают, а дедушки — они же балуют и снисходительно смотрят на глупости младших.

Драма, однако, в том, что если отец запросто может наказать, но зато и всегда поможет, то дед — далеко, и в любом случае не слишком влияет на положение дел.

Доброта либерального Бога — уравновешивается Его же удаленностью от человека, Его то ли неготовностью, то ли неспособностью повлиять на судьбу поврежденного мира, и потому либералы любят говорить о надежде на Его существование, о символах и метафорах, о переживании богооставленности, о мире без Бога и после Бога, — а им говорят, что этими глубокими речами они просто маскируют свой атеизм.

И это тоже совсем не всегда справедливо.

Но все-таки наказывает или прощает?

Бог с консерваторами — или с либералами?

Чем дальше, тем чаще мне кажется, что Он везде. И со всеми.

С теми, по крайней мере, кто хоть в сурового отца, хоть в доброго деда, но действительно верит.

А это, знаете ли, сложнее всего.