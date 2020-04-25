{ 25 апреля 2020 }

Рерих и муравьиные яйца

Рубрики: [Фейсбук]  

Муравьиные яйца

Самая дремучая, невежественная и необразованная часть общества в современное время — это журналисты.

Уже даже не удивляюсь. Журналистка Владивостока пишет в блоге: “У нас хлоркой подЬезд обработали. Мы все сдохнИм.” Это ладно — блогер.

У меня брал интервью “АиФ” — приятный парнишка лет сорока (они все до седых лет парнишки) и наивно поинтересовался при моем упоминании Рериха, дескать, а кто это такой? Мне пришлось признаться, что это революционер, который в Индии и Непале устанавливал советскую власть. Жаль, в статью это он не вставил. Наверно, корректор грамотный попался.

На первых каналах ТВ бедные журналисты не могут совладать с числительными — “не было и двести человек, двести людям сделали тесты” и так далее.

На канале “Культура” милая девушка о царе “Их величество село напротив фрейлины Тютчевой”.

Но самый прикол был, когда канал НТВ сделал фильм об истории ингерманладцев в Колтушах. Я увлеченно рассказывал им о занятии общины — они поставляли в магазины Петербурга корм для рыбок и попугаев — муравьиные яйца. Следовательно культивировали муравейники.

У девушки были круглые глаза: “А что они использовали? Лазера тогда же не было?”

Я встал в тупик от вопроса. Она смущаясь пояснила — “Ну яйца-то чем отрезали? Маникюрными ножницами?”

Я сказал, что они сами отваливаются. Осенью. Поспевают и отваливаются.

Может, и сейчас ходит с убеждением, что муравьи по осени яйца теряют.

 

Ингвар Коротков


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