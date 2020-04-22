Чем отличаются литераторы

Чем отличаются Захар Прилепин, Солженицын и Гузель Яхина, как литераторы?

Практически ничем. Хотя нет. К ним применимо емкое выражение Твардовского, сказанное им Солженицыну.

“«У вас нет ничего святого. Вам хоть ссы в глаза!».

И это — так. Они мало чем отличаются друг от друга. Разрабатывают жареную тему. Даже не для своих, которым это уже обрыдло — кровавые рептилии энкэвэдэшники, страдальцы-лагерники. Для зарубежных читателей. Это же так сладко — исхлестать свою страну враньем. Оголтелым враньем.

Вот только Солженицын взялся пахать поле Гулагов намного раньше. И обскакал всех, желающих это сделать. Подтолкнули, помогли, обогрели, обласкали. Как сейчас бы сказали — нашел тему.

Прилепин и Яхина — продолжают. Зачем? А модно, трендово, оплачиваемо, победительно. Для зарубежных читателей. Которые должны убедиться, что Сталин это хлеще Гитлера. И никакой свободы от фашизма он не дал. Установил такой же. Поэтому и снесение памятников в Европе нашим — дело справедливое и нужное.

И никакую Победу праздновать не надо — ну какая победа? Один монстр загрыз другого монстра. А пролитая кровь — как вода.

И если бы Гитлер победил — было бы и лучше. Он бы порядок навел везде — и в Европе, и в России. Немецкий орднунг.

Почему я Прилепина сюда поместил? Он же патриот? Нет, он — плоть от плоти этой либераствующей шушеры. Начинал с ними, по жизни шагал с ними, иногда себе позволяя слова «высоким штилем» — о России, и патриотизме. Увы. Пигмей, флюгер, приспособленец. Иногда дела так и высовываются рожками из -под блескучей одежды слов.

Он уже особо и не скрывает. Даже с Яхиной оскандалился. Сколько призывов было прочитать, какие хвалебные оды. Хотя сам не читал. А зачем? тема-то известна.

И он, и она плотно работают в связке — в ТЕМЕ. Сюжет не важен, идея не ясна ( это, кстати, общее среди таких литераторов).

Я долго пытался найти нить идеи в тексте Яхиной — так и не смог. Порабощенная татарская женщина, битая-перебитая, которая путем тягот раскулачивания пробилась к лучшей жизни? Сама нашла любовь с чекистом, сын стал французский язык изучать. так — что ли? Или там главное — набросать ужасы? Просто так положили тысячу кулаков, то голодом заморили, то утопили. Где идея, как учили?

Или Прилепин с «Обителью». Которая, как известно, была тоже назначена гениальной книгой. Идея, как хвост ящерицы, тоже куда-то ускользает. Канвой только ужасы —

“До Эйхманиса здесь заправлял другой начальник лагеря, по фамилии Ногтев, — редкая, даже среди чекистов, рептилия. Каждый этап он встречал сам и лично при входе в монастырь убивал одного человека — из револьвера: бамс — и смеялся. Чаще всего священника или каэра выбирал.”

“…зимой на лесоповале здесь однажды оставили за невыполнение урока тридцать человек в лесу — и все они замёрзли? Что трёх беспризорников, убивших и сожравших одну местную соловецкую чайку, с ведома Эйхманиса поставили “на комарика”, привязав голыми к деревьям? Беспризорников, конечно, вскоре отвязали, они выжили — но у них на всю жизнь остались чёрные пятна от укусов.”

Было? Не знаю. Может быть — и было. Была же одна садистка помещица Салтычиха, по которой все помещики -крепостники изуверами до сих пор считаются. Фантазийная литература вещь такая. С подвохом.

Хуже другое — то, что вбивается вот такими каплями в темечко. А вбивается следующее — капитализм — это благо. Любой капитал — это незыблемо. Социализм — это извращение. СССР — это слизень.

И то, что некто, разорвав на куски страну, прихватизировал — незыблемо.

Поэтому и Попов, и Соловьев, и вся обслуга в СМИ будут здесь вместе с нашими либераствующими партнерами.

Порочить ВСЕ, что было в Союзе. И делать это ОТКРОВЕННО фальшиво и завирательски. Вот это и напрягает. Хватит врать-то. Надоело.