Про бессмертное творение Гузель Яхиной

Героев надо знать не только в лицо, но и их творчество. Я понимаю, что многие сморщатся и скажут — ну зачем делать рекламу всякой бездари?

Это не реклама, это объяснение, что навязывают не только нам, но и нашим детям.

Вот бессмертное творение Гузель Яхиной «Винтовка» — маленький рассказ, который включен в программу литературы ЕГЭ. Воспитание новых Колей из Уренгоя. Там все нужно ответить правильно. Чтобы получить хорошую оценку.

Итак, что же у нас в этом рассказе? Медсестра. Фронтовая.

Которая нашла винтовку. Описание несколько коряво, но понять можно..

“Эту винтовку Майя сняла с убитого, у стены дома. Даже не поняла сначала, наш или немец: в мостовой зияла кровавая воро†нка, из которой росли ноги и руки. Головы — не было. Воронка изо всех сил упиралась носками широко раскинутых сапог, крепко сжимала рукой винтовку.”.

С этой винтовкой она пробирается вытащить раненого. пятнадцатого. Нашего.

Четырнадцать она уже вытащила.

“…Троих убило осколками прямо на ней, пятеро умерли позже, в полевом госпитале, остальные выжили.

Она не любила встречаться с ними потом. Она их вообще не любила. Зачем вытаскивала? Надо было — вот она и вытаскивала.”

Ну а зачем же с ними потом встречаться — они ж ей были так. .. несколько противны.

“.. Их лица уже давно слились в одно. Обкусанные губы, из уголков рта — ручейки слюны. В оскале — желтые зубы с серым налетом, дух перегара в лицо. Глубокие поры на лбу, черный пот струится по длинной щетине. Грязные, измазанные кровью, эти люди были еще и невероятно тяжелы. ”

А еще медсестричку прямо выворачивало от. .. перегара, бьющего от этих грязных раненых:

“«За шею меня держи! — командовала она строго и отворачивалась от резкого спиртового запаха (ох уж эти сто грамм фронтовых!). — Слышь, крепче!» ”

Вот с кем приходилось работать. С пьяным быдляком. Чего уж там. лучше бы, конечно, фашистов вытаскивать. Те же цивилизованные европейцы.

“…Уперлась лбом в мягкий китель, просунула под него руки, приподняла, укрылась телом, как щитом. Тело не возражало. От него шел вкусный запах табака и одеколона. Подумалось: фриц, слишком вкусно пахнет..”

Очень смелое выражение для мадам-писательницы. Наверно, никогда не слышала афоризм «труп врага всегда хорошо пахнет». Но это ж — философия. А там действительность. Война.

Фрицы пахнут одеколоном, а наши — перегаром. Деталь.

И сто грамм фронтовые — это для пьянства. Быдло-с..

Да и сама мучается. Вот сапоги для нее не нашли 35 размера — выдали сороковой. Как и ходит -то, неизвестно. Но писательнице видней, как вытаскивать раненых в сапогах на пять размеров больше.

Дальше пошло действие. Несколько запутанное и непонятное, но все же. В квартиру врываются немцы, долго стреляют. Но ее под столом не замечают — в сапогах 40 размера — она там совсем незаметна. Дюймовочка.

Но некий юноша-фриц заметил. Но она все-таки в него выстрелила. Кровь, стоны.

Все остальные фашисты как-то в это время рассосались. А она смогла его рассмотреть.

Ну что скажешь — чистый ландыш. По сравнению с нашими ранеными.

“Он провожает ее глазами. Лицо свежее, кожа нежная — наверняка еще не брился ни разу. Шея тонкая, кадык не прорисован. Волосы — как сосновая стружка. Подумалось — до чего же похожи на мои…

Его кожа пахнет пороховым дымом, а еще еле слышно — кофе с молоком. Майя хорошо помнит этот запах — им всегда в школе давали по средам.”

Нет, любви не получилось. Времени мало. Но пятнадцатый раненый наш забыт — именно тот, за которым ползла на чердак.

Жалость ее захлестнула и она решила юношу -немца тоже куда-то тянуть. Куда — не понятно. Для чего — тоже. Тем более фашисты уже опять преследовали по пятам.

Потом все было хорошо — она его перетянула из квартиры в квартиру — с большим трудом. А сама успела дойти до своих. До налета. Который и уничтожил дом со всеми ранеными — и фрицем нежным, и наши, так и не дождавшимся помощи.

Хэппи энд.

У меня вопрос к авторше — так что там у нас за идея прослеживается? Что наши умненькие детки должны правильно ответить в ЕГЭ?

Про жалость к павшим? И то, что фашисты — тоже люди?

А на подкорке черной краской — и пьяная русская солдатня, которую и вытаскивать с поля боя было противно. И нехватка всего — ни сапог, ни оружия, ни мыла с одеколоном?

И почему такое гадостное ощущение от этого «рассказа»?