Ну, обычные люди — свободные люди. Хотят верить в заговор врачей и вирусологов — кто же им помешает?

А вот турболоялистам сейчас следует быть аккуратнее. «Блюдите убо, како опасно ходите!»

Понимаю желание словить немножко хайпа на теории заговора. Это сейчас модно. Интеллектуальная публика сегодня вся фрондит и коллективно «не паникует».

Но есть же границы? Неужели рептилоиды из мирового правительства смогли выкрутить руки Самому? Чтобы он взял и остановил и без того не сильно цветущую экономику? Ударив по миллионам россиян? По всему своему ближайшему кругу? Батьке не смогли руки выкрутить, а нашему-то, значит?.. Или, что еще хуже, смогли обмануть такой проницательный ум? Не может ведь быть, чтобы очередной хитрый план приговорил к домашнему аресту миллионы безвинных сограждан без всяких на то оснований? Пенсионеров? Да еще весной, когда истосковались по солнышку?

А именно такие мысли начинают закрадываться, когда читаешь отдельных турболоялистов. Ох, какие-то эти ваши теории заговора с душком не нашим. Того, этого — не турболояльные.