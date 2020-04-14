Известный (наверное) петербургский ресторатор написал программный пост под общим посылом “мы хотим жить!”

Жить — в смысле — выжить? О, нет. Жить — в смысле — как раньше. Ездить на крутых тачках, бухать бухашку, растопыривать пальцы и учить жить остальное население, которое не смогло добиться няшек.

Знатная истерика. Ультиматум властям, падение на спину и сучение ножками.

Кто-нибудь из #непаникеров пришел в комментарии и посоветовал «не паниковать, не истерить”? Нет.

Но если вы напишете у себя что-нибудь о вирусе, о статистике, о мерах предосторожности — к вам тут же набегут с обвинениями. «Вы паникуете, истерите, вы боитесь за свою жалкую жизнь, не бойтесь так, противно, паника убивает».

Отчего все это происходит? Я полагаю, потому что мы долго жили в условиях тепличных. Каждый человек сам себе мог выбирать не только пол, возраст, страну, но и реальность.

Хочу жить в реальности, в которой Россия вот-вот развалится. Пожалуйста. Живи. Завтра Россия развалится. Но это завтра. Каждый день такое — развалится завтра.

Хочу жить в реальности, в которой Россия правит миром. Пожалуйста. Россия выбирает Трампа, всех побеждает все время, не зевай — рисуй звездочки на борту своей ванны.

А тут этот чертов вирус. И ему плевать на вашу реальность. Ему плевать, верите вы в него или нет. У него свои задачи и своя реальность. Ему плевать, хипстер перед ним или провинциальный бомж. Он в модах не шарит.

Но рефлексы-то остались. Если устроить знатную истерику, завалиться на спину, сучить ножками, то взрослые власти пойдут навстречу и все решат. Вернется няня, и вы опять сможете не видеть своих детей никогда. Вы, патриоты своего отечества, опять сможете сидеть в Лондоне по шесть месяцев в году. Вы, поучавшие пенсионеров, что в стране все хорошо, сможете опять их поучать.

Все на круги своя, так сказать. Ведь это от ваших взрослых зависит, от властей.

Беда лишь в том, что и власти в точно таком положении. Они не могут приказать вирусу: вирус, стой, раз-два. Вирусу плевать. Лысый Кириенко не может с помощью своих политтехнологий переформатировать мнение вируса. Привычный Щедровицкий тут не поможет.

Нельзя закричать истошно: “прекратите!!!”" — и они прекратят. Это — не они. У них нет больше контроля.

Нельзя зашептать и заговорить. Сказать “это обычный грипп”, и вирус послушно станет “обычным гриппом”.

Виртуальность как раз и цифровой мир рухнули. Вы больше не цари горы. Кто понял раньше — у того и больше шансов.

Ну, а остальные должны пойти открывать свои рестораны.