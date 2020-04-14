Медицинская страховка в Канаде

На курортах иностранцы ведут себя странно — сверх осторожно.. Это я так всегда искренне считал. Они до посинения жрут пиво в бассейнах. И там же загорают. В океане резвятся русские.

Русским наплевать, что можно наступить на ежа, получить удар от хвостокола, быть укушенным муреной. Иные даже ночью лезут в Индийский (!!!) океан.

Иностранцы смотрят на это с ужасом. Я всегда смотрел с гордостью — вот какие… несломленные духом.

И только недавно — в Катаре — понял, что означает эта трусливость западников. Увы — ничего личного. Банальная осторожность и экономность.

Их туристическая страховка не рассчитана на разные непонятные случаи.

Канадец, который ходил с огромным ожогом на ноге (с блюдце) после купания с местными жгучими медузами, грустно говорил, что сам дурак. Везде же плакаты развешаны — сезон медуз. В океан не лезьте. Поздно прочитал. Вот страховку и завернули. А местные требуют 300 долларов за перевязки.

Моя спутница ему бесплатно обрабатывала ожог перекисью и накладывала повязку с гидрокортизоном. Жалко же. Человек страдает. Он в ответ поражался российскому умению возить с собой лекарства и их применять. Моя дама расцветала от благодарности. Бескорыстной. Он даже кофе ее не угостил на пляже. Но не факт. Добрые дела, как правило, благодарностью редко заканчиваются.

Оказывается, страховку им выплачивают после рассмотрения случая — если кокос упадет на голову около вашего номера — это одно. Если в джунглях на экскурсии — это другое. Если в бассейне вас укусит змея — вам заплатят за лечение, если в океане — увы.

А нашим — все равно. Не оплатит страховая, сами займутся самолечением. Или наличкой заплатят.

Вот такая мы смелая нация.. Смелый русский народ, смелый (с).