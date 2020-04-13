Медицинская страховка в США

Самое страшное в США — это их страховка. Медицинская. Именно та, которую очень хотели ввести и наши либерасты в верхах.

Разобраться с ней — невозможно. Понять — тоже. И ее почему-то всегда не хватает.

У моего знакомого, с которым мы летели в Перу и на неделю задержались в Америке — вывихнулся палец.

Упал. Как мешок с картошкой на очередной колдобине «идеальной» американской дороги.

Его туристической страховки хватило только на укол от столбняка, перевязку и обработку какой-то зеленой гадостью. Причем за снимок пальца он должен был заплатить отдельно 600 долларов. В страховку это почему-то не вошло.

В Перу — все это сделали бесплатно по той же самой страховке — и снимок пальца. Оказалось порвано сухожилие, и наложили лангетку.

Правда, в Москве оказалось, что повреждения были серьезнее и лечение было в разы дольше и эффективнее.

Но это происшествие чудесным образом изменило моего знакомого — он перестал рваться за глотком свободного воздуха в США.

Правда, он до сих пор уверен, что медицина в Европе куда лучше. Я предлагаю ему слетать в Германию и сломать ногу. Или руку, например. Чтобы убедиться. Почему-то не хочет.

И почему???