Театр онлайн

Телетрансляция театрального спектакля, если только это не телепостановка — штука для театра убийственная.
Взрослые дяди и тети говорят неестественно громко и потому, включая самых народных-перенародных артистов, невыносимо фальшиво.
Кошка пробежит через сцену — кошке верю, а артистам — никому.
Когда я иду в театр, я как бы принимаю правила игры, я настраиваюсь на эту невзапрадашность, я добровольно вхожу в эту систему координат — и тогда все нормально.
А тут сидишь в шортах в своей самоизоляции, тебя подбешивает капание из неисправного крана на кухне, а перед тобой взрослые люди, зачем-то форсируя голос, типа, приобщают тебя к высокому и прекрасному.
Прекрасное и высокое не бывает фальшиво!
Не надо транслировать спектакли!
Не верю!