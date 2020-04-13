Театр онлайн

Телетрансляция театрального спектакля, если только это не телепостановка — штука для театра убийственная.

Взрослые дяди и тети говорят неестественно громко и потому, включая самых народных-перенародных артистов, невыносимо фальшиво.

Кошка пробежит через сцену — кошке верю, а артистам — никому.

Когда я иду в театр, я как бы принимаю правила игры, я настраиваюсь на эту невзапрадашность, я добровольно вхожу в эту систему координат — и тогда все нормально.

А тут сидишь в шортах в своей самоизоляции, тебя подбешивает капание из неисправного крана на кухне, а перед тобой взрослые люди, зачем-то форсируя голос, типа, приобщают тебя к высокому и прекрасному.

Прекрасное и высокое не бывает фальшиво!

Не надо транслировать спектакли!

Не верю!