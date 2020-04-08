Массачусетские учёные превратили коронавирус в мелодию

Учёные из Массачусетского технологического института превратили коронавирус в мелодию. Как сообщает издание Vice, для этого была использована технология под названием сонификация — она позволяет преобразовывать данные различных форм в звуковую.
Авторы композиции превратили в музыку шиповидные белки коронавируса: они присвоили каждой из его аминокислот по ноте на музыкальной шкале, а каждому белку — по своему музыкальному инструменту. В результате у учёных получился почти двухчасовой трек, который, как замечает Vice, неплохо бы вписался в дискографию Бьорк. В нём звучат 13-струнный японский инструмент кото, колокольчики и флейты, а каждое движение аминокислоты выражается через звук и продолжительность соответствующей ей ноты.