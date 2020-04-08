{ 8 апреля 2020 }

Массачусетские учёные превратили коронавирус в мелодию

Рубрики: [Здоровье]  [Музыка]  

Учёные из Массачусетского технологического института превратили коронавирус в мелодию. Как сообщает издание Vice, для этого была использована технология под названием сонификация — она позволяет преобразовывать данные различных форм в звуковую.

Авторы композиции превратили в музыку шиповидные белки коронавируса: они присвоили каждой из его аминокислот по ноте на музыкальной шкале, а каждому белку — по своему музыкальному инструменту. В результате у учёных получился почти двухчасовой трек, который, как замечает Vice, неплохо бы вписался в дискографию Бьорк. В нём звучат 13-струнный японский инструмент кото, колокольчики и флейты, а каждое движение аминокислоты выражается через звук и продолжительность соответствующей ей ноты.

.


Похожие посты:


  1. Поклонники превратили Stone Roses в садовых гномов

    2. Поклонники превратили Stone Roses в садовых гномов

    Шотландские бизнесмены и поклонники группы Stone Roses Алисдер Макдермид и Чарли Бойл превратили своих кумиров в садовых гномов. Фигурки можно приобрести на сайте AlternativeMerchandise, а создатели гномов оставили один из наборов в саду бас-гитариста группы Мани.  По словам [Читать...]


  2. УЧЕНЫЕ ПРИМОРЬЯ ТОЖЕ ВЫШЛИ НА РЕЛЬСЫ

    3. УЧЕНЫЕ ПРИМОРЬЯ ТОЖЕ ВЫШЛИ НА РЕЛЬСЫ

    От регионального отделения СНПР из Владивостока к нам регулярно поступают сообщения о протестных акциях, которые принимают в крае все более широкий и бескомпромиссный характер. К акциям протеста шахтеров, перекрывших железнодорожную трассу, примкнули и ученые Приморья. Председатель объединенного комитета [Читать...]


  3. Канье Уэст может получить свое шоу на канале Vice

    4. Канье Уэст может получить свое шоу на канале Vice

    Рэпер Канье Уэст ведет переговоры о том, чтобы стать ведущим собственного шоу на новом телеканале Vice. Один из основателей Vice Шейн Смит, выступая на конвенции Digital Content NewFronts в Нью-Йорке, обсудил планы компании. Vice планирует запустить собственный кабельный [Читать...]


  4. Ученые выдвинули новую гипотезу о смерти Элвиса Пресли

    5. Ученые выдвинули новую гипотезу о смерти Элвиса Пресли

    Причиной смерти Элвиса Пресли могли быть генетические заболевания, а не переедание или передозировка наркотиками. К такому выводу пришла группа ученых под руководством Марка Эванса, участвующих в британской передаче «ДНК мертвых знаменитостей» (Dead Famous DNA). Проанализировав ДНК волос «короля [Читать...]


  5. Ученые против варварства НАТО

    6. Ученые против варварства НАТО

    Ракетно-бомбовые удары НАТО по суверенной Югославии еще раз напомнили, что в нынешнем мире наука и создаваемые на базе ее разработок высокотехнологичные, наукоемкие производства являются основой независимого и благополучного существования государства. Ученых страны особо беспокоит, что процесс “реформирования” системы [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»