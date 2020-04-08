Массачусетские учёные превратили коронавирус в мелодию

Шотландские бизнесмены и поклонники группы Stone Roses Алисдер Макдермид и Чарли Бойл превратили своих кумиров в садовых гномов. Фигурки можно приобрести на сайте AlternativeMerchandise, а создатели гномов оставили один из наборов в саду бас-гитариста группы Мани. По словам [Читать...]

От регионального отделения СНПР из Владивостока к нам регулярно поступают сообщения о протестных акциях, которые принимают в крае все более широкий и бескомпромиссный характер. К акциям протеста шахтеров, перекрывших железнодорожную трассу, примкнули и ученые Приморья. Председатель объединенного комитета [Читать...]

Рэпер Канье Уэст ведет переговоры о том, чтобы стать ведущим собственного шоу на новом телеканале Vice. Один из основателей Vice Шейн Смит, выступая на конвенции Digital Content NewFronts в Нью-Йорке, обсудил планы компании. Vice планирует запустить собственный кабельный [Читать...]

Причиной смерти Элвиса Пресли могли быть генетические заболевания, а не переедание или передозировка наркотиками. К такому выводу пришла группа ученых под руководством Марка Эванса, участвующих в британской передаче «ДНК мертвых знаменитостей» (Dead Famous DNA). Проанализировав ДНК волос «короля [Читать...]

Ракетно-бомбовые удары НАТО по суверенной Югославии еще раз напомнили, что в нынешнем мире наука и создаваемые на базе ее разработок высокотехнологичные, наукоемкие производства являются основой независимого и благополучного существования государства. Ученых страны особо беспокоит, что процесс “реформирования” системы [Читать...]